Eisbären Berlin freuen sich auf die offensiven Fähigkeiten von Ben Finkelstein

Der Amerikaner hat in seiner kurzen Zeit in Wien seine Qualitäten unter Beweis gestellt und wechselt nach Berlin. Tobias Ancicka geht zu den Kölner Haien.

Innerhalb von kurzer Zeit entwickelte sich Ben Finkelstein in Wien zu einem Leistungsträger. In der kommenden Saison möchte er seine Qualitäten bei den Eisbären Berlin zeigen.

Innerhalb von kurzer Zeit entwickelte sich Ben Finkelstein in Wien zu einem Leistungsträger. In der kommenden Saison möchte er seine Qualitäten bei den Eisbären Berlin zeigen. GEPA pictures/Imago

Zugegeben, furchteinflößend wirkt Ben Finkelstein auf den ersten Blick nicht gerade. Seine 1,75 Meter sind nicht unbedingt das Gardemaß eines Eishockey-Verteidigers. Und doch hat der Amerikaner es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, großen Eindruck in Europa zu hinterlassen. Gerade einmal ein paar Wochen war der 25-Jährige Anfang des Jahres in Wien, da galt er bereits als Schlüsselspieler seiner Mannschaft, erzielte in 25 Partien für die Capitols zehn Tore und legte 15 auf. Qualitäten, die auch den Verantwortlichen der Eisbären Berlin nicht verborgen blieben und die ihn aus der österreichischen in die deutsche Hauptstadt lotsen konnten.

Stéphane Richer freut sich auf Ben Finkelstein

Ein paar Tage nach der Rückholaktion von Blaine Byron konnte Stéphane Richer nun also über den nächsten neuen Spieler bei den Eisbären Auskunft geben. „Ben Finkelstein ist ein sehr guter Offensiv-Verteidiger, an dem wir viel Freude haben werden“, sagte der Eisbären-Sportdirektor am Mittwoch in einer Mitteilung des Vereins. „Er ist läuferisch sehr stark und kann auch in Überzahl eingesetzt werden. Er hat einen gefährlichen Schuss und keine Probleme mit viel Eiszeit. In seiner ersten Saison in Europa hat er alle von seinen offensiven Fähigkeiten überzeugt.“

Nach Tobias Eder und eben Byron ist Finkelstein der dritte neue Spieler, den die Eisbären bekannt gegeben haben und der dabei helfen soll, dass der Weg der Mannschaft in der kommenden Saison zumindest mal wieder in die Play-offs führt. „Ich blicke voller Vorfreude auf die kommende Saison bei den Eisbären Berlin. Ich freue mich auf die Stadt und darauf, vor den Fans aufzulaufen“, wurde Finkelstein zitiert.

Tobias Ancicka geht von den Eisbären Berlin zu den Kölner Haien

Der 25-jährige Offensiv-Verteidiger wurde 2016 von den Florida Panthers im NHL-Draft ausgewählt, spielte jedoch zunächst weiter am College und dann in kleineren Ligen in Nordamerika, bevor es ihn im vergangenen Winter erstmals nach Europa verschlug. Durch seinen jetzt offiziellen Wechsel nach Berlin haben die Eisbären für die Spielzeit 2023/24 aktuell 20 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtklub sieben Ausländerlizenzen vergeben und noch vier weitere zur Verfügung.

Neben der Verpflichtung von Ben Finkelstein wurde am Mittwoch auch das Ziel von Tobias Ancicka bekannt geben. Der Torhüter wechselt nach drei Jahren bei den Eisbären zu den Kölner Haien. Für die Berliner kam Ancicka auf insgesamt 68 Einsätze. In der vergangenen Saison spielte er sein erstes Jahr als DEL-Stammtorwart, sucht aber eine neue Herausforderung und hat die Eisbären auf eigenen Wunsch verlassen.