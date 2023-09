Eisbären Berlin gehen mit Demut und neuem Selbstverständnis in die Saison

Vizemeister gegen Vorjahreselften – es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber es gab in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Zeiten, in denen man vor einem Saisoneröffnungsspiel zwischen den Eisbären Berlin und dem ERC Ingolstadt das Abschneiden beider Teams in der Vorsaison und die eingangs erwähnten Platzierungen schnell den beiden Protagonisten zugeordnet hätte. Auf der einen Seite die Eisbären, der DEL-Rekordmeister, auf der anderen Seite der ERC, erst seit 2002 DEL-Mitglied und lange Zeit eher im Mittelfeld statt in den oberen Tabellenregionen zu finden. Wenn die Berliner am Freitagabend (19.30 Uhr, Magentasport) in der Arena am Ostbahnhof die Ingolstädter empfangen, sind die Rollen allerdings vertauscht – Ingolstadt kommt als Vizemeister, die Eisbären hatten nach dem Verpassen der Play-offs eine ungewohnt lange Sommerpause.

Erstmals mussten die Eisbären Berlin um den Klassenerhalt bangen

Dass frühere Erfolge, selbst die, die erst ein, zwei Jahre zurückliegen, nicht automatisch ein Abonnement auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft, zumindest aber den Einzug in die Play-offs bedeuten, mussten ausgerechnet die Eisbären in der vergangenen Spielzeit auf die seit ihrer DEL-Zugehörigkeit bislang wohl schmerzhafteste Art und Weise erfahren. Im ersten Jahr nach Einführung der Auf- und Abstiegsregelung in der DEL musste ausgerechnet der Rekordmeister lange um den Klassenerhalt bangen, konnte sich mit einem starken Schlussspurt aber retten.

Bei den Eisbären spricht man nicht mehr davon, zumindest seit dieser Woche. Und wer es doch tut, der muss etwas in ein Sparschwein einzahlen, wie Geschäftsführer Thomas Bothstede vor dem Saisonstart erzählte. Trotzdem hat diese Erfahrung etwas mit ihm und den Eisbären gemacht, etwas verändert. „Wir freuen uns so sehr auf die neue Saison, aber es ist auch ein bisschen Demut dabei“, sagt Bothstede. „Man sollte es jetzt nicht übertreiben, das hat uns die vergangene Saison gezeigt. Aber das erste Spiel wird rappeldicke voll, wir spüren die Vorfreude in der Geschäftsstelle und auch bei den Fans. Wir werden sportlich nicht noch mal so eine Saison haben. Nicht nie, aber nicht die kommende.“

Dafür haben er, Trainer Serge Aubin und Sportdirektor Stéphane Richer die Mannschaft verjüngt und qualitativ verstärkt. 14 Profis haben den Verein verlassen, im Gegenzug verzeichnete der Rekordmeister zwölf Zugänge, darunter die deutschen Nationalspieler Kai Wissmann, Frederik Tiffels, Tobias Eder und Lean Bergmann. Ungeachtet dessen weiß vor allem dieses sportliche Führungstrio, dass man mit einem gewissen Druck in die Saison startet. „Wenn wir irgendwann wieder auf Platz elf, zwölf, 13 sind, wird die Luft dünner – für mich, den Trainer und den Sportdirektor“, sagt Thomas Bothstede.

Trotz der sportlich schlechten Vorsaison weist die Bilanz von Serge Aubin in vier Jahren zwei Meistertitel auf. Auch deshalb hat man am kanadischen Trainer festgehalten und ist davon überzeugt, dass es in der neuen Saison wieder in bekannte Regionen gehen wird. Bekannte Regionen sind mindestens die Play-offs, denn „wir sind die Eisbären“, wie Aubin sagt. In seiner Zeit in Berlin hat er sich nicht nur bestens eingelebt, sondern die DNA und das Selbstverständnis des Rekordmeisters verinnerlicht.

Schon aus diesem Selbstverständnis heraus speist sich die hohe Erwartungshaltung von außen, aber auch innen – man spricht nicht, wie in anderen Vereinen, vom Saisonziel Klassenerhalt, sondern vom Meistertitel. „Die Eisbären stecken sich immer hohe Ziele. Wir wollen wieder zu den Topteams der Liga gehören“, sagt Stéphane Richer. „Für uns ist es nach der vergangenen Saison wichtig, dass wir eine gute und attraktive Hauptrunde für unsere Fans spielen. In den Play-offs fangen alle bei null an. Dann ist alles möglich. Die größten Favoriten sind für ihn derzeit aber Titelverteidiger EHC Red Bull München und die Adler Mannheim. Zudem hätten sich die Kölner Haie im Sommer „gut verstärkt“ und seien nun eine „Spitzenmannschaft“, so der Sportdirektor.

Serge Aubin freut sich über große Flexibilität im Kader

Doch auch von den eigenen Verpflichtungen ist man bei den Eisbären überzeugt. „Wir haben dem Team viele neue Elemente hinzugefügt“, sagt Serge Aubin. „Das gibt mir große Flexibilität auf allen Positionen, um Spieler zu wechseln, wenn es nötig ist. Und wenn wir Verletzungen haben, sind wir in der Lage, zu reagieren.“ Einer dieser neuen Spieler ist gleichzeitig ein Rückkehrer: Kai Wissmann. Nach neun Jahren bei den Eisbären spielte der Verteidiger vergangene Saison in den USA, wollte dort den Sprung in die NHL schaffen. Der gelang ihm in Boston zwar nicht, dennoch hat er viele Erfahrungen gesammelt, die er nun als neuer Kapitän vermitteln will.

Beim Test gegen Prag vor gut zwei Wochen, als fast 10.000 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof waren, hat auch er gleich wieder etwas von dem erlebt, was die Eisbären Berlin ausmacht. Da habe er gesehen, dass die Begeisterung bei den Fans sehr groß ist. Die lässt sich tatsächlich auch in Zahlen ausdrücken: 5500 Dauerkarten sind verkauft, für die Partie gegen Ingolstadt waren, Stand Montag, bereits 13.000 Tickets weg. Die Fans glauben an nichts anderes als an einen Auftaktsieg gegen Ingolstadt und das Erreichen der Play-offs. Daran ändert auch eine verkorkste Saison nichts.