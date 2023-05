Gegen die Schweiz geht es für die Eishockeyprofis um Medaillenchance und Olympia

Wieder ein WM-Viertelfinale gegen die Schweiz: Das DEB-Team will an die Erfolge anknüpfen und den Rivalen wie zuletzt aus dem Turnier werfen.

Bestens gelaunt stiegen die deutschen Eishockey-Nationalspieler am Airport Tampere-Pirkkala in den Charterflieger nach Lettland – und machten sich auf eine Reise in die Vergangenheit, die über die Zukunft entscheidet. „Es war ja vor zwei Jahren in Riga, da haben wir sie rausgehauen“, sagte NHL-Stürmer John-Jason Peterka mit Blick auf das Viertelfinale in der lettischen Hauptstadt am Donnerstag (15.20 Uhr, Sport1 und Magenta Sport) gegen den ewigen Rivalen Schweiz: „Natürlich wollen wir es wieder machen.“ Diesmal geht es nicht nur um die Chance auf die erste WM-Medaille seit 70 Jahren, sondern auch um die Olympia-Qualifikation.

Der aktuell beste deutsche Scorer ist einer von zehn Spielern, die bei der während Corona ausgetragenen WM 2021 beim Penalty-Krimi gegen den Nachbarn schon dabei waren – und wissen, wie man die spielerisch enorm starken Eidgenossen bezwingen kann: im Kopf. „Vor allem in solchen Turnieren wie einer Weltmeisterschaft ist es wichtig, wenn man mental einfach stärker ist“, sagte der 21-Jährige, der trotz – oder gerade wegen – der zwischenzeitlich von Bundestrainer Harold Kreis verordneten Denkpause mit vier Toren und fünf Vorlagen fünftbester Punktesammler der WM-Vorrunde war.

Schweizer Nationalteam will zum ersten Mal Weltmeister werden

Mit hartem Spiel müsse man den Vizeweltmeister von 2013 und 2018 „mental auf den Boden ziehen“, forderte Peterka. Wohl wissend, dass die Schweizer sich derzeit ganz oben fühlen. Nach einer beeindruckend starken Vorrunde mit Siegen gegen Rekordweltmeister Kanada und den zwölfmaligen Champion Tschechien hat das Team mit sechs NHL-Profis um Torjäger Nino Niederreiter nur ein Ziel: endlich zum ersten Mal Weltmeister werden.

Die heimische Presse feierte schon die „beste Nati aller Zeiten“ und das „weiße Ballett“, worauf Kreis konterte, seine Mannschaft werde „mit Sicherheit nicht der sterbende Schwan“ sein. Wie man die Schweizer packen kann, weiß auch Marcel Noebels. Der Berliner hatte im Viertelfinale vor zwei Jahren mit einem spektakulären Penalty für die Entscheidung zum 3:2 nach 0:2-Rückstand gesorgt. Ob er im Fall der Fälle wieder den legendären „Einhänder“ auspackt, den Schwedens Superstar Peter Forsberg im Olympiafinale 1994 aufs Eis zauberte, ließ er noch offen: „Ich bin gerne spontan.“

Auch Noebels hat erlebt, dass der einst kleine Nachbar in den letzten Jahren sportlich eigentlich vorbeigezogen ist, aber immer ein Problem hat, wenn es in K.o.-Spielen gegen Deutschland geht. „Der Schweizer freut sich nicht, dass der Deutsche wieder vor ihm steht“, meinte der 31-Jährige, der auch 2018 auf dem Weg zum Olympia-Sensationssilber beim 2:1 nach Verlängerung im Play-off zum Viertelfinale auf dem Eis stand. Außerdem siegte die DEB-Auswahl bei ihrer Heim-WM 2010 in einem epischen Kampf ums Halbfinale mit 1:0.

Diesmal steht noch mehr auf dem Spiel: Es geht auch um die direkte Olympiaqualifikation für 2026, die für die Zukunft des deutschen Eishockeys – nicht nur bezüglich staatlicher Förderung – enorm wichtig ist. In Mailand/Cortina könnten vielleicht zum einzigen Mal alle deutschen NHL-Stars um Leon Draisaitl und Tim Stützle auf der größten Bühne zusammen auftreten.

Dafür müsste das deutsche Team in der Weltrangliste die Schweiz oder die Slowakei überholen. Der Olympiadritte Slowakei verpasste zwar das Viertelfinale, liegt nach bisherigem Stand aber noch knapp vorne, ebenso die Schweiz. Mit dem Einzug ins Halbfinale wäre die DEB-Auswahl an beiden vorbei – wenn das Ranking so berechnet wird wie in der Vergangenheit.