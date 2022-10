Müde Beine: Eisbären Berlin zahlen noch immer den Preis des Meistertitels

So schön das Erlebnis vom Dienstagabend auch war, so sehr machte es sich knapp 24 Stunden später in den Beinen bemerkbar. Einen Tag nach dem guten Auftritt beim 1:3 gegen die San Jose Sharks aus der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) ging den Eisbären Berlin in der Champions Hockey League (CHL) gegen Mountfield HK aus dem tschechischen Hradec Kralove die Luft aus. Bis Mitte der Partie hatte es noch so ausgesehen, als sollte der deutsche Meister die Chance auf das Erreichen des Achtelfinals wahren können. Doch aus einer 3:1-Führung wurde am Ende noch eine deutliche 3:7-Niederlage. Das Achtelfinale kann damit schon vor dem letzten Vorrundenspiel in Tschechien nicht mehr erreicht werden.

Eisbären mit drei Spielen in vier Tagen

In einer Woche, in der die Eisbären innerhalb von vier Tagen drei Spiele in drei unterschiedlichen Wettbewerben zu absolvieren haben, kam die Mannschaft von Serge Aubin schon vor dem dritten Auftritt am Freitagabend in Ingolstadt (19.30 Uhr) an ihre körperlichen Grenzen. Man habe nach dem Showmatch gegen die Sharks vom Vortag am Mittwoch die Müdigkeit in den Reihen der Spieler gesehen, sagte der Eisbären-Trainer. Wohl wissend, dass die Ursache für diesen nicht zu übersehenden Kräfteverschleiß im derzeit arg dezimierten Kader zu finden ist. Zu den ohnehin verletzt fehlenden Leo Pföderl, Frank Hördler, Jan Nijenhuis, Peter Regin, Yannick Veilleux, Nikita Quapp und Brendan Guhle hatte sich am Dienstagabend auch noch Marco Nowak eine Gehirnerschütterung gegen San Jose zugezogen und vergrößerte das Lazarett am Mittwoch. Zudem muss Jonas Müller eine Sperre von zwei Spielen absitzen. In Teilen zahlen die Eisbären damit noch fünf Monate nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft im Mai einen hohen Preis für diesen Titel. „Da hat der eine oder andere in den Play-offs mit Wehwehchen gespielt, die ziehen sich leider jetzt noch hin“, sagte Aubin nach dem Aus in der CHL.

Insbesondere im Ausfall von Pföderl, der direkt im Anschluss an den Titelgewinn auch noch bei der Weltmeisterschaft für die Nationalmannschaft auf dem Eis stand, liegt der Preis seiner Verletzung besonders hoch. Schon während der Play-offs hatten die Eisbären immer wieder betont, dass der damals schon angeschlagene Stürmer während der regulären Saison verletzungsbedingt gar nicht zum Einsatz gekommen wäre. Jetzt, mit Beginn der neuen Hauptrunde, folgt man dieser Marschroute und will beim Comeback des Angreifers kein unnötiges Risiko eingehen. Dass durch sein Fehlen auch Spiele verloren gehen, nimmt man zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison in Kauf.

Schon in der vergangenen Spielzeit war man als Titelverteidiger eher durchwachsen gestartet. Analog zur aktuellen Saison kassierte man auch da deutliche Niederlagen gegen München (1:4) und Mannheim (0:3), musste sich ebenfalls 1:2 nach Verlängerung gegen Wolfsburg geschlagen geben. Vier Niederlagen setzte es damals in den ersten acht Partien, aktuell sind es vier Niederlagen in sechs Spielen.

Chance für Spieler wie Marcel Barinka

Im personellen Aderlass besteht aber auch eine Chance für die jungen Spieler. Gegen San Jose hatten die ihre Aufgabe ordentlich gelöst und auch gegen Mountfield über zwei Drittel gut mitgehalten. „Es ist eine große Chance für die jungen Spieler, aber wir brauchen die erfahrenen Spieler so schnell wie möglich zurück, weil sie uns helfen, die Spiele zu gewinnen“, sagt der erst 21-jährige Marcel Barinka, der vor der Saison von den Kölner Haien nach Berlin kam.

Etwas mehr Erfahrung und vor allem Flexibilität brachte Frank Mauer aus München mit. Dort habe der Stürmer vergangene Saison phasenweise als Verteidiger aushelfen müssen, wenn Not am Mann war. Bei seinem Wechsel habe er gesagt, dass er das auch in Berlin könne. „Darauf musste leider jetzt schon zurückgegriffen werden. Leider, weil uns die Jungs fehlen“, so Mauer nach seinem Einsatz in Angriff und Verteidigung gegen San Jose. „Ich bin da, wo ich gebraucht werde. Wir müssen zusammenrücken und uns helfen.“