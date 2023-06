Rückkehr nach einem Jahr USA: Kai Wissmann unterschreibt bei Eisbären Berlin

Der Verteidiger hat zuletzt bei der Weltmeisterschaft überzeugt, war aber in der AHL nicht glücklich. In Berlin unterschreibt er einen langfristigen Vertrag.

Schon die Fotos von der Rückkehr nach Berlin waren ein erstes Zeichen. Neben Marcel Noebels und Jonas Müller, die auch in der kommenden Saison das Trikot der Eisbären Berlin tragen werden, kam auch Kai Wissmann nach Zwischenstopp in München am Hauptstadtflughafen an.

Um den Hals die Silbermedaille hängen und im Hinterkopf sicherlich schon das Wissen, dass auch in der nächsten Spielzeit wieder für die Eisbären auflaufen wird. Mit der Verkündung aber ließen sich beide Seiten ein paar Tage Zeit, vermeldeten am Sonntag noch die Verpflichtung von Nationalspieler Frederik Tiffels, am Dienstag den Wechsel von Ty Ronning und am Donnerstag nun die Rückholaktion von Kai Wissmann.

In den USA kommt Kai Wissmann ausschließlich in der AHL zum Einsatz

Zwei deutsche Nationalspieler, die bei der Weltmeisterschaft in der Offensive (Tiffels) und Abwehr (Wissmann) ihren Anteil zum historischen Gewinn der Silbermedaille beigetragen haben, innerhalb weniger Tage als Zugänge zu vermelden, ist ein klares Zeichen dafür, dass die Eisbären in der neuen Saison nicht wieder gegen den Abstieg, sondern um vordere Plätze mitspielen wollen.

Während Tiffels in Berlin ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen wird, ist die Unterschrift bei den Eisbären für den 26-jährigen Wissmann das Ende eines einjährigen Abenteuers in den USA. Bei den Boston Bruins in der NHL kam er allerdings ausschließlich zu Einsätzen im Farmteam Providence Bruins in der zweitklassigen AHL.

Über diese Situation war Wissmann freilich nicht wunschlos glücklich. „Während meiner Zeit in der AHL habe ich immer mehr bemerkt, wie sehr mir die Stimmung in den verschiedenen DEL-Arenen fehlt. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder die ganze Arena unser Eisbärenlied singen zu hören. Wenn ich daran denke, bin ich jetzt schon wieder motiviert für die kommende Saison. Es fühlt sich für mich an, wie heimzukommen. Berlin ist eine großartige Stadt“, wird Wissmann in einer Mitteilung der Eisbären zitiert.

Wissmann unterschreibt in Berlin einen langfristigen Vertrag

Bei denen hat er nun einen langfristigen Vertrag unterschrieben und wird zudem seine alte Rückennummer sechs wieder auf den Eisflächen der Stadien in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) tragen. „Wir sind froh, dass sich Kai für die Rückkehr zu den Eisbären entschieden hat. Der Kontakt mit Kai ist im vergangenen Jahr nie abgerissen“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, „er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern, das hat er auch bei WM der bewiesen.“

Wissmann war mit 15 Jahren aus Schwenningen nach Berlin gewechselt und gab bereits im Oktober 2014 sein Debüt in der DEL. Für die Eisbären spielte der 1,94 Meter große Defensivspezialist bereits 341 Partien, in denen er sieben Tore erzielte und 80 Assists sammelte. Bei der abgelaufenen WM traf Wissmann einmal und gab zu acht Toren die Vorlage. Mit Wissmann haben die Eisbären bereits 26 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.