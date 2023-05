Schluss nach 20 Jahren: Urgestein Frank Hördler verlässt die Eisbären Berlin

Der Rekordspieler des Hauptstadtklubs kehrt zu den Anfängen zurück, wechselt in die DEL 2 zu den Selber Wölfen und hinterlässt in Berlin eine Lücke.

Die Saison für die Eisbären Berlin ist bereits seit Anfang März beendet. Während bereits neue Spieler verpflichtet und andere abgegeben wurden, blieb eine Frage unbeantwortet: Was macht Frank Hördler?

Eine Antwort haben die Eisbären mit der Verabschiedung des 38-Jährigen am Dienstagabend gegeben. Nach 20 Jahren beim Hauptstadtklub, in denen das Urgestein Frank Hördler mit 1026 DEL-Spielen zum Rekordspieler wurde, neun Meistertitel sowie jeweils einmal die European Trophy und den Deutschen Eishockey-Pokal gewann, findet der gemeinsame Weg ein Ende.

Entscheidung ist Frank Hördler schwergefallen

„Ich danke den Eisbären Berlin für 20 unglaubliche und intensive Jahre. Die Entscheidung, die Eisbären zu verlassen, ist mir sehr schwergefallen“, wurde Hördler in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Die Eisbären hatten mir als Nachwuchsspieler die Möglichkeit gegeben, im Profibereich Fuß zu fassen. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass dabei am Ende über 1000 DEL-Spiele und neun Meisterschaften herausspringen. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, dass mir dies für die Eisbären gelungen ist.“

Hördlers Abschied bei den Eisbären, wo seine Trikotnummer sieben in Zukunft nicht mehr vergeben wird, ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Karriereende. Parallel zur Mitteilung der Eisbären erfolgte beim DEL-2-Klub Selber Wölfe die Vorstellung des 38-Jährigen, der seine aktive Karriere im Alter von sechs Jahren in Selb begonnen hatte und im Alter von 18 Jahren nach Berlin gegangen war.

„Frank Hördler hat einen Zwei-Jahresvertrag als Spieler bei uns unterzeichnet. Darüber hinaus wird er aber auch zusammen mit seiner Familie seinen Lebensmittelpunkt nach Selb verlegen und anschließend an seine aktive Karriere im sportlichen Bereich in der Gesamtorganisation der Selber Wölfe tätig werden“, sagte der Selber-Geschäftsführer Jürgen Golly. Hördler jedoch ließ durchblicken, dass auch ein späteres Engagement bei den Eisbären nicht ausgeschlossen ist: „Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht sehen wir uns ja einmal bei den Eisbären in anderer Funktion wieder.“

Bei den Eisbären hatte man dem Rekordspieler der DEL nach dieser Saison eine lange Bedenkzeit eingeräumt und jetzt viele schöne Worte des Abschieds gefunden. „Ich bedanke mich von Herzen bei Frank. Er steht für die Eisbären Berlin wie kaum ein zweiter Profi. Seine Laufbahn sucht ihresgleichen. Er wird definitiv eine Lücke hinterlassen. Frank stand jedem Mitspieler, egal welchen Alters, immer unterstützend zur Seite“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer.

„Es ist schade, dass sich unsere Wege nun leider trennen. Er ist eine Legende und das größte Aushängeschild der Eisbären. Einen Profi mit seinen Errungenschaften wird es so schnell nicht wieder geben. Frank ist ein absoluter Vorzeigeprofi sowie eine Führungspersönlichkeit, sowohl auf als auch neben dem Eis“, schrieb Geschäftsführer Thomas Bothstede.

Emotional wurde es für Frank Hördler erst Anfang des Jahres, als er sein 1000. Spiel für die Eisbären Berlin absolviert hatte. Nordphoto/Imago

Auch Peter John Lee, der Hördler in verschiedenen Positionen über alle Jahre bei den Eisbären begleitet hatte, konnte in all die Lobeshymnen nur einstimmen: „Ein Abschied ist immer schwer, besonders wenn er eine Legende wie Frank Hördler betrifft. Frank war ein wahrer Champion auf dem Eis und hat unser Team mit seiner Brillanz und Leidenschaft geprägt. Seine Spielweise war eine Inspiration für uns alle. Wir werden Frank und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten vermissen. Möge sein nächstes Kapitel genauso erfolgreich sein wie seine Zeit bei unserem Klub.“

Ein paar Annehmlichkeiten von Berlin wird Hördler vermissen

Das nächste Kapitel wird für Frank Hördler nun erst einmal die sportliche Rückkehr an den Anfang seiner Karriere sein. „Klar werde ich die ein oder andere Annehmlichkeit vermissen: Spätnachts noch einkaufen, die Straßenbahn, die vielen Restaurants“, sagte er bei seiner Vorstellung in Selb. „Aber letztendlich lieben meine Frau und ich auch das Ländliche. Wir leben ja jetzt auch etwas außerhalb von Berlin in einer ruhigen, eher ländlichen Gegend. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns schon unheimlich auf Selb und dass wir näher an der Familie dran sind. Auch die Umgebung und die Landschaft um Selb ist wunderschön. Ich freue mich darauf, zurückzukommen.“

In Berlin wird er neben und auf dem Eis eine Lücke hinterlassen, unter dem Hallendach der Arena am Ostbahnhof aber mit seinem Trikot ab der kommenden Saison einen bestens geeigneten Platz finden. Und zumindest für diese feierliche Zeremonie nach Berlin zurückkehren und Abschied nehmen.