Eiskunstlauf-Titelkämpfe in andere Berliner Halle verlegt

München -Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften vom 14. bis 16. Dezember sind innerhalb von Berlin in eine andere Halle verlegt worden. Neue Austragungsstätte ist der Wellblechpalast im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen. Dies haben die Deutsche Eislauf-Union und der Berliner Eissport-Verband gemeinsam beschlossen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Im ursprünglichen Veranstaltungsort, Erika-Heß-Eisstadion im Stadtteil Wedding, können die Titelkämpfe nicht ausgetragen werden. Dort gibt es Probleme mit der Ammoniak-Kälteanlage. Bei den Meisterschaften geht es um die Qualifikation für die Europameisterschaften vom 8. bis 14. Januar in Kaunas/Litauen.

