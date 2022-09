Larissa Vetter kandidiert als DEU-Präsidentin und will alte Strukturen aufbrechen

Im März 2019, die Weltmeisterschaft in Japan war für die deutschen Eiskunstläufer mit niederschmetternden Ergebnissen beendet, der Berliner Paul Fentz hatte sich noch nicht mal qualifiziert, da sagte Udo Dönsdorf, der damalige Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union (DEU): „Bei uns halten zu wenige Läufer durch und kommen an die Spitze. Deshalb müssen wir uns inhaltlich und strukturell neu aufstellen.“ Ende 2020 ging er im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand – nach 28 Jahren in der DEU-Spitze als Sportkoordinator und -direktor.

Die Personalie Dönsdorf spaltet die Eiskunstlaufszene

An diesem Wochenende könnte er wieder in der DEU-Führung auftauchen. Denn am Sonnabend wird in München ein neues Verbandspräsidium gewählt. Dieter Hillebrand, ein Jurist, der die DEU seit 2006 als Präsident führt, tritt nicht mehr an. Dafür hat sich der Essener Internist Stefan Steinmetz als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung gestellt; allerdings nur im Paket mit Andreas Wagner – und ausgerechnet Dönsdorf als Vizepräsidenten.

Die Personalie Dönsdorf spaltet die Eiskunstlaufszene nun. Denn der Mann steht zwar für allerlei sportpolitische Kontakte, aber eben auch für die Ära Hillebrand. Für Verbandspolitik von gestern also, für Intransparenz – und ungesunde Loyalität im Umgang mit Misshandlungsvorwürfen, die in Oberstdorf und Berlin gegenüber DEU-Trainern erhoben wurden. Dönsdorf selbst sah sich 2010 einer Zivilklage wegen eines sexuellen Übergriffes bei einem Sportler ausgesetzt. Einen „flüchtigen Zungenkuss“ räumte er ein. Die Schmerzensgeldforderung des Eistänzers wies das Berliner Landgericht damals jedoch ab.

Um eine alternativlose Blockwahl zu verhindern, gibt es seit wenigen Tagen drei weitere Präsidiumskandidaten. Die Medizinerin und Unternehmensberaterin Larissa Vetter aus Ludwigshafen stellt sich als Präsidentin zur Wahl, der frühere Eiskunstläufer und Steuerberater Benjamin Blum sowie Unternehmer Tobias Bayer als Vizepräsidenten. Alle drei sind jünger als 40 Jahre.

Die jungen Kandidaten wollen Transparenz

Sie möchten alte Strukturen aufbrechen und „weg von individuellem Statusdenken und einer Politik hinter verschlossenen Türen hin zu transparenter Kommunikation“, sagt Vetter. „Kommunikation und Außendarstellung kann man nur angehen, wenn die Hausaufgaben intern gemacht werden. Und sie werden aktuell nicht gemacht. Die Frustration bei den Landesverbänden ist groß. Mit ihnen streben wir eine Zusammenarbeit auf vertrauensvoller, respektvoller, kontinuierlicher Basis an.“

Vetter sagt, zu den Basics, die künftig funktionieren müssten, zählten etwa die Beantwortung von E-Mails oder die Sicherstellung von Läuferlizenzen. Auch eine Fehlerkultur müsse eingeführt werden: „Wenn Fehler passieren, muss man darüber sprechen.“

Was die Ergebnisse deutscher Läufer betrifft, war Olympia 2021 in Tokio ein weiterer Tiefpunkt. Fehlende Vorbilder erschweren die Mitgliedergewinnung; Trainer auf dem modernen Stand der Methodik sind rar. Weil ihr die DEU keine Perspektive bot, wurde Aljona Savchenko, die Paarlauf-Olympiasiegerin von 2018, Bundestrainerin in den Niederlanden. Ihren Berliner Goldmedaillen-Coach Alexander König setzte die DEU vor die Tür.

Marketing- und Veranstaltungskommission geplant

Vetter, Blum und Bayer nennen als eines ihrer Programmziele die finanzielle Gesundung der DEU. „Zum einen müssen die Fördermittel von staatlicher Seite optimal ausgeschöpft und gezielt sportartspezifisch verwendet werden. Zum anderen müssen zusätzliche Mittel lukriert werden.“ Um für Sponsoren attraktiv zu sein, müsse die Außendarstellung der DEU gestärkt werden. „Hierfür planen wir, eine Marketing- und Veranstaltungskommission einzuführen.“

Anders als die anderen Präsidiumskandidaten hat die junge Riege ihre Ideen für einen Neuanfang schon mal öffentlich formuliert. Vetter sagt: „Nur weil wir jünger sind, kandidieren wir nicht leichtsinnig oder unüberlegt. Es liegt uns extrem fern, irgendwelche Machtansprüche zu stellen. Es geht uns nicht um Personen oder um Macht, sondern um Inhalte.“