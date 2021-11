Berlin - Elena Krawzow zeigte sich in ihrem Krankenhaus-Zimmer in der Berliner Charité mit einem Lächeln und einem bunten Blumenstrauß in der Hand. Auf ihrem Kopf war ein größeres Pflaster zu sehen. „Ich bin wieder wach und mir geht es sehr, sehr gut! Die Operation ist sehr gut verlaufen. Mein genialer Arzt denkt, er hat alles entfernen können“, teilte die 28 Jahre alte Paralympics-Siegerin nach ihrem schweren Eingriff in der linken oberen Gehirnhälfte mit.