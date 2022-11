Elf deutsche Reiter beim höchstdotierten Turnier der Welt Elf deutsche Reiter starten beim am höchsten dotierten Reitturnier der Welt. Beim Finale der Global Champions Tour in Prag sind sogar fünf von ihnen für den ... dpa

Prag -Elf deutsche Reiter starten beim am höchsten dotierten Reitturnier der Welt. Beim Finale der Global Champions Tour in Prag sind sogar fünf von ihnen für den Großen Preis am Samstag qualifiziert, in dem es um 1,25 Millionen Euro geht.