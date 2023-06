EM 2024: Anmeldung für Volunteers in Berlin startet

Berlin -Die Bewerbung für die freiwilligen Helferinnen und Helfer bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr ist gestartet. Exakt ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel der EM in Deutschland ist das Anmeldeportal für Volunteers online gegangen. Von den 51 Spielen werden sechs in Berlin angepfiffen, darunter am 14. Juli 2024 im Olympiastadion das Finale. 1600 freiwillige Helferinnen und Helfer werden in Berlin gesucht, insgesamt werden 16.000 im Einsatz sein.

„Die Freiwilligen werden für unterschiedlichste Einsatzbereiche gesucht. Ich bin mir sicher, dass die Fußball-Europameisterschaft für die Helferinnen und Helfer ein einmaliges Erlebnis sein wird“, sagte Sportsenatorin Iris Spranger in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Neben den Spielen steht in Berlin auch der Fanbereich mit Public Viewing rund um das Brandenburger Tor im Mittelpunkt. Es sei eine große Chance ist, „hautnah bei einem der weltweit bedeutendsten Sport-Events dabei zu sein“, sagte der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, Bernd Schultz.