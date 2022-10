EM-Fanmeile 2024: Brandenburger Tor wird zum Fußballtor Das Brandenburger Tor ein riesiges Fußballtor, die Straße des 17. Juni ein Spielfeld: Anderthalb Jahre vor Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft in Deutsch... dpa

Berlin -Das Brandenburger Tor ein riesiges Fußballtor, die Straße des 17. Juni ein Spielfeld: Anderthalb Jahre vor Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sind am Mittwoch erste Pläne für die Fanmeile in Berlin vorgestellt worden. Die Kulturprojekte Berlin haben sich für die „Mutter der Fanmeilen“, wie Geschäftsführer Moritz von Dülmen sie nennt, etwas ganz Besonderes überlegt: Das Brandenburger Tor soll in das „größte Fußballtor der Welt“ verwandelt werden, was bedeutet, dass vor der beliebten Sehenswürdigkeit ein Fußballtor aufgebaut werden soll, das gleichzeitig als Bildschirm fungiert, wie von Dülmen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuerst hatte die „BZ“ darüber berichtet.