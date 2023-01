Enard fordert „konzentrierten Auftritt“ gegen Netzhoppers Vor der Königsklassen-Kür steht für die Berlin Volleys noch die Bundesliga-Pflicht. Ehe die Mannschaft am Donnerstag bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien die le... dpa

ARCHIV - Volleybälle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Vor der Königsklassen-Kür steht für die Berlin Volleys noch die Bundesliga-Pflicht. Ehe die Mannschaft am Donnerstag bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien die letzte Chance auf das Weiterkommen in der Volleyball-Champions-League wahren will, muss sie zunächst am Samstag (17.30 Uhr) daheim die vermeintlich leichte Aufgabe gegen den Tabellen-Drittletzten Netzhoppers KW-Bestensee erledigen.