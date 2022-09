Endlich im Glück: Hertha BSC feiert in Augsburg seinen ersten Saisonsieg

Hertha BSC hat am Sonntagnachmittag seinen ersten Pflichtspielsieg unter Trainer Sandro Schwarz gefeiert. Einen Sieg, der bei den Blau-Weißen den Glauben, dass es mit Schwarz tatsächlich aufwärts gehen könnte, ein klein wenig gestärkt haben dürfte. Ob im Zusammenhang mit dem 2:0-Auswärtserfolg beim FC Augsburg aber tatsächlich von einem Befreiungsschlag die Rede sein kann? Nun, wer weiß. Die Fuggerstädter, die ihr Publikum in jedweder Hinsicht enttäuschten, taugen für so eine These nicht. Es braucht schon einen Sieg gegen einen stärkeren Gegner, um vielleicht sogar von einer Trendwende zu sprechen.

Hinsichtlich der Spielanlage waren die Herthaner im Duell der Fehlstarter jedenfalls fraglos die bessere Mannschaft. Während beim Gastgeber überhaupt kein Plan, keine Spielidee zu erkennen war, gelang es dem Team von Schwarz immer wieder mal, die Theorie für ein 4-3-3-System auch in die Praxis umzusetzen. Wobei das Aufbauspiel viel zu oft viel zu träge war, um die Defensive der Augsburger aus dem Spiel heraus ins Chaos zu stürzen.

So kamen die Blau-Weißen zunächst erst mal nur infolge von Standardsituationen zu Torchancen. In der vierten Minute nach einem Eckstoß, als Wilfried Kanga köpfte, aber Ivan Sunjic durch eine Abseitsstellung den Gefahrenmoment aus der Szene löschte. In der 19. Minute nach einem Freistoß, wobei Marc Oliver Kempf mit seinem Kopfball den besser positionierten Filip Uremovic um eine sehr gute Kopfballchance brachte. Diagnose: null Kommunikation. In beiden Fällen hatte Marvin Plattenhardt den Ball vors Tor geschlagen.

Referee Osmers zeigt sich bei Uremovic gnädig

Aber bleiben wir kurz mal bei Uremovic. Der Kroate hat offenbar gravierende Probleme bei der sportlichen Integration, ist oftmals nicht gut positioniert, ist in der Innenverteidigung bis dato noch nicht der zuverlässige Zweikämpfer, den die Mannschaft so dringend braucht.

In der 24. Minute ließ er sich bei einem Augsburger Konter von Ermedin Demirovic allzu leicht im Mittelfeld überspielen, sah sich etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor schließlich zu einem Halten gezwungen. Harm Osmers, der Schiedsrichter, spurtete heran, nestelte eine Karte aus der rechten Gesäßtasche – und siehe da: Es war tatsächlich nur die Gelbe Karte. Womöglich weil Plattenhardt noch flugs hinzugeeilt war und Osmers dadurch den Eindruck gewonnen hatte, dass Plattenhardt und nicht Uremovic in dieser Szene letzter Mann war. Zwei Minuten später konnte Uremovic im eigenen Strafraum Mergim Berisha nicht am Torschuss hindern. Der Ball klatschte, aus spitzem Winkel geschossen, gegen den Außenpfosten.

Plattenhardt kommt frei zum Flanken

Das Spiel war ganzheitlich betrachtet nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht, weil ziemlich intensiv. Es ging auf beiden Seiten halt mehr schief, als dass etwas klappte. Und wenn sich mal einer in eine gute Situation gedribbelt hatte, wie Ejuke in der 36. oder Lucas Tousart in der 54. Minute, mangelte es eben fast immer an Präzision.

Aber es gab ja die eine Ausnahme. 57 Minuten waren gespielt, als Plattenhardt in der gegnerischen Hälfte freier als in jedem Training an den Ball kam, sich diesen zurechtlegte, noch einen Blick in den Strafraum warf, dann den Ball vors Tor und exakt auf den Kopf den einlaufenden Dodi Lukebakio flankte. Der Belgier, der zuvor nur selten in Erscheinung getreten war, nickte gekonnt ein, musste allerdings noch ein wenig warten, bis sein abseitsverdächtiger Treffer vom Videoschiedsrichter das Okay bekam.

In der Folge versuchten sich die Gastgeber an einer Reaktion, doch mehr als ein Versuch war das nicht. Was man als Ausdruck der Schwäche des FCA, aber auch als Zeichen der Stärke der Hertha werten kann. Es war jedenfalls so, dass da kaum etwas Gefährliches auf das Tor von Oliver Christensen kam. Dass die Herthaner durch den starken Tousart schon eine Viertelstunde vor Schluss die Chance auf die Entscheidung hatten. Der Franzose kam aus sieben Metern frei zum Kopfball, doch das, was er zustande brachte, sah eher nach einer Rückgabe denn nach einem Torschuss aus.

So musste Schwarz noch zittern, bis der eingewechselte Marco Richter in der Nachspielzeit auf Zuspiel des eingewechselten Davie Selke schließlich auf 2:0 erhöhte.