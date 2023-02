Endlich komplett: Eisbären Berlin hoffen auf neue „Dynamik“ Den Meister plagen zum ersten Mal in dieser Saison keine Verletzungssorgen. Die neuen personellen Möglichkeiten sollen zusätzlichen Schub im Kampf um die Pla... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin sind rechtzeitig zum Hauptrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einer ungewohnt komfortablen Situation. Erstmals in dieser lange von Verletzungssorgen geprägten Saison steht Trainer Serge Aubin der komplette Kader zur Verfügung. „Wir können jetzt vier Angriffsreihen aufbieten, die Tempo machen. Das ändert die Dynamik, mit der wir andere Teams attackieren können“, sagte der Kanadier mit Blick auf das Spiel bei den Bietigheim Steelers am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport).