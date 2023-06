Endlich sichtbar: Fußballerinnen des FC Viktoria glauben an Relegationswunder

Das, was sie beim FC Viktoria in Berlin vor etwa elf Monaten als „Revolution im Fußball“ angekündigt hatten, ist bislang schon ziemlich weit gekommen: rein sportlich gesehen – in die Aufstiegsrelegation zur Zweiten Bundesliga. Und darüber hinaus, ist auch eine Menge passiert. Erst diesen Mittwoch zum Beispiel, als bekannt wurde, dass der Fernsehpoker beendet wurde, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in diesem Sommer nun doch von ARD und ZDF übertragen wird und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte: „Eine WM ist ein Fußballfest für alle. Deshalb habe ich mir diese Einigung für alle Fans sehr gewünscht.“

Lisa Währer, Co-Geschäftsführerin beim FC Viktoria, der Berliner Frauenmannschaft, die als Start-up von Frauen gegründet, geführt und unterstützt wird, sagt zum Fernsehpoker und der wochenlangen Unsicherheit, ob es in Deutschland TV-Bilder aus Australien und Neuseeland geben wird: „Es ist ein Unding, dass es überhaupt so weit kommen musste. Wir freuen uns sehr, dass jetzt einem großen Sommerfest mit dem Fußball der Frauen nichts mehr entgegensteht.“

Relegationsrückspiel gegen den HSV im Stadion Lichterfelde

Neben dem Ziel, mit den Frauen des FC Viktoria innerhalb von fünf Jahren aus der Dritten Liga in die Erste Liga aufzusteigen, hatten die Gründerinnen um Managerin Lisa Währer und Fußball-Weltmeisterin Ariane Hingst den Anspruch formuliert, für Gleichheit, Sichtbarkeit und neue Rollenbilder zu sorgen, ja den deutschen Sport nachhaltig zu verändern. Saison eins endet für die Meisterinnen der Regionalliga Nordost und Berliner Pokalsiegerinnen vom FC Viktoria am Sonntag also nun im Stadion Lichterfelde (17 Uhr, Sport1) mit dem Relegationsrückspiel gegen die Meisterinnen der Regionalliga Nord vom Hamburger SV.

Das Hinspiel im Sportpark Eimsbüttel ging für die Berlinerinnen 0:3 verloren. Das Daumendrücken von Unterstützerinnen wie der früheren Ski-Rennfahrerin Maria Höfl-Riesch oder der ehemaligen Schwimmerin Franziska van Almsick half dem Team um Regionalliga-Torschützenkönigin Aylin Yaren da noch nicht. „Der Aufstieg wäre die Krönung der Saison. Es wäre auch ein kleines Fußballwunder, woran wir glauben. Wenn wir es nicht schaffen, wäre es aber auch kein Abbruch unseres Vorhabens“, sagt Lisa Währer.

Allein die Zuschauer-Entwicklung spricht für das Projekt des FC Viktoria in Lichterfelde. Dort spielten die Fußballerinnen vor der vergangenen Saison oft vor 70, 80 Zuschauern. Zum Derby beim 1. FC Union kamen zum Rückrunden-Auftakt der Regionalliga im Februar 1500 Zuschauer auf den Fritz-Lesch-Sportplatz in der Dörpfeldstraße. Gegen Türkiyemspor waren 1700 Zuschauer im Stadion, zum Relegationshinspiel in Hamburg kamen 1800 – und für das Rückspiel am Sonntag rechnet Währer „mit mindestens 3000, denn 2500 Karten waren am frühen Donnerstagmorgen bereits verkauft“.

Dazu überträgt Sport1 die Relegationsentscheidung am Sonntag im Fernsehen. Offenbar war die Premiere in dieser Saison vielversprechend, als bei der Partie zwischen Viktoria und Türkiyemspor zum ersten Mal in der deutschen Sportgeschichte ein Frauen-Regionalliga-Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wurde. Dabei hatte Viktorias Netzwerk sowie der Presenter Stepstone geholfen. „Unsere Spielerinnen fühlen sich durch die gestiegene Aufmerksamkeit total wertgeschätzt. Sie freuen sich, dass sie gesehen werden“, sagt Währer.