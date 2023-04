Energie Cottbus als Favorit in brisantes Pokal-Halbfinale Pokalverteidiger FC Energie Cottbus geht als klarer Favorit in das Halbfinale im Brandenburger Fußball-Landespokal am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den VfB Krie... dpa

Cottbus -Pokalverteidiger FC Energie Cottbus geht als klarer Favorit in das Halbfinale im Brandenburger Fußball-Landespokal am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den VfB Krieschow. Weil das brisante Duell der beiden besten Mannschaften Südbrandenburgs aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei nicht wie geplant beim Oberligisten in Krieschow stattfinden kann, bekam der eine Klasse höher spielende Energie Cottbus durch den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) das Heimrecht zugesprochen.