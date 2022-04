Berlin - Als ihre Unterstützung noch einmal benötigt wurde, waren sie da. War die Atmosphäre fast ein wenig eingeschlafen, brauchte es ausgerechnet einen Treffer der Kölner Haie, damit die Fans der Eisbären noch einmal den Lautstärkepegel erhöhten. Auf 1:2 hatten die Gäste verkürzt und damit für spannende sechs Schlussminuten im Auftaktspiel der Viertelfinal-Play-off-Serie gesorgt. Mit den Fans im Rücken aber brachten die Berliner den Sieg über die Runden und treten mit diesem Erfolgserlebnis am Dienstag in Köln an.

Kölner Haie ohne Pause, aber im Spielrhythmus

Auf die Gefahren, die auch dann auf die Berliner warten, hatte Serge Aubin schon vor dem Auftakt der Serie hingewiesen. Und praktisch vom ersten Bully zeigte sich am Sonntag die physisch harte Gangart der Haie, auf die der Eisbären-Trainer seine Spieler eingestellt hatte. Gegen diese erfahrene Mannschaft sei vor allem Disziplin der Schlüssel zu einem erfolgreichen Start in die Play-offs. Zumal die Kölner diesen bereits hatten. Um das Viertelfinale gegen die Berliner überhaupt zu erreichen, mussten sich die Gäste mit Ingolstadt duellieren und konnten sich in dieser Pre-Play-off-Serie mit 2:0 durchsetzen.

Jetzt konnte man in der Tatsache, dass die Kölner somit schon zwei Spiele in dieser Woche absolviert und somit Kräfte gelassen hatten, einen Nachteil sehen. Andererseits aber waren sie nach dem Ende der Hauptrunde dadurch im Spielrhythmus geblieben, während die Eisbären ausschließlich in der Trainingshalle gestanden hatten. Um diese Diskussion etwas abzukürzen, konnte man das erste Drittel am Sonntagnachmittag in der Analyse überspringen. Zumindest beim Blick auf die Tore, denn die waren in den ersten 20 Minuten nicht zu sehen.

Intensiv war in dieser Zeit von beiden Seiten zwar auf dem Eis zu Werke gegangen worden, mehr als der eine oder andere Schuss aufs Tor aber sollte nicht herausspringen. „Beide Mannschaften haben sich etwas ausgetestet, zwei gute Teams mit zwei guten Torhütern haben sich gegenübergestanden“, sagte Simon Després, der ehemalige Kölner, in der Pause am Mikrofon von MagentaSport. „Das wird ein harter Kampf bis zum Ende, aber es macht eine Menge Spaß.“

Viel mehr Spaß macht so ein Play-off-Spiel natürlich, wenn das eigene Team die ersten Tore erzielt. Es dauerte gerade einmal 27 Sekunden, da wurde das Spaßlevel der Eisbären und ihrer Anhänger nach oben geschraubt. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Haie gelangte der Puck zu Leo Pföderl, der nach auskurierter Verletzung endlich wieder im Kader stand und seine erste Partie für die Eisbären seit der Olympiapause im Februar absolvieren konnte. Im Vollbesitz seiner Kräfte zog der Bayer im Trikot der Berliner vor den Kasten des ehemaligen Eisbären-Keepers Justin Pogge, wartete lange mit dem Abschluss, um dann doch nach hinten zu passen, wo sein Sturmpartner Marcel Noebels zum 1:0 für den Titelverteidiger traf.

10.692 Zuschauer sehen bessere Eisbären

Mit der Führung im Rücken und im Zuge der weiter voranschreitenden Spielzeit wurde dann doch erkennbar, dass eine Pause von sechs Tagen ein Vorteil gegenüber der dritten Partie in sechs Tagen gewesen ist. Mit voller Akkuleistung waren die Berliner die spielbestimmende Mannschaft, schossen wesentlich häufiger auf das Tor des Gegners und auch die physische Präsenz der Kölner war längst kein so prägender Faktor mehr wie noch im ersten Drittel. Nahezu problemlos überstanden die Eisbären selbst ihre Unterzahlsituationen und hatten in diesen sogar die besseren Torchancen. Und als Leo Pföderl dann zu Beginn der 31. Minute einen eigentlich ungefährlichen Schuss von Morgan Ellis nicht nur gefährlich machte, sondern zum 2:0 ins Tor der Kölner lenkte, drückten sich die Kräfteverhältnisse auch auf dem Videowürfel der mit 10.692 Zuschauern gefüllten, aber noch längst nicht ausverkauften, Arena am Ostbahnhof aus.

Freilich ist so eine Partie bei einer 2:0-Führung vor dem Schlussdrittel im Eishockey noch längst nicht entschieden. Nicht in der regulären Saison und schon gar nicht in den Play-offs. Die Haie investierten noch einmal alles, mehr als der Anschlusstreffer durch David McIntyre war aber nicht mehr drin.