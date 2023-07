England und Ukraine ziehen ins Halbfinale der U21-EM ein

Kutaissi -Die Nachwuchsfußballer von England und der Ukraine haben bei der U21-Europameisterschaft das Halbfinale erreicht.

Turnier-Mitfavorit England setzte sich im Viertelfinale im georgischen Kutaissi gegen Portugal mit 1:0 (1:0) durch und zog erstmals seit 2017 wieder in die Vorschlussrunde einer U21-EM ein. England, das in der Gruppenphase mit einem 2:0 das frühe Aus der deutschen Mannschaft besiegelt hatte, trifft im Halbfinale am Mittwoch auf Israel.

Am Abend sorgte die Ukraine mit dem 3:1 (2:1) gegen Frankreich für eine Überraschung - und belohnte sich gleich doppelt. Neben dem Erreichen des Halbfinals am Mittwoch gegen Spanien durften die Ukrainer auch über die Olympia-Qualifikation jubeln. Durch Englands Viertelfinalsieg stand schon vorher fest, dass auch Israel und Spanien sicher bei Olympia 2024 dabei sind.

Gordon trifft für England

Die besten drei Teams neben dem gesetzten Gastgeber Frankreich lösen ein Ticket für Paris 2024. England konnte sich nicht für die Sommerspiele qualifizieren, weil Großbritannien bei Olympia als ein Team antritt.

Das Siegtor für die am Ende sehr passiven Engländer erzielte Anthony Gordon in der 34. Minute. Für die Ukraine traf im rumänischen Cluj-Napoca Mittelfeldspieler Georgij Sudakow doppelt (32./Foulelfmeter und 44.), nachdem Rayan Cherki die Franzosen in Führung gebracht hatte (19.). Kapitän Artem Bondarenko setzte mit dem Treffer zum 3:1 (86.) den Schlusspunkt.