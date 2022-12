Englands Hoffnung hat einen Namen: Kyle Walker soll Frankreichs Mbappé stoppen

Der 32-Jährige hat auf Klubebene schon mehrmals dem Franzosen den Spaß am Spiel geraubt. Doch Mbappé ist im Nationaltrikot noch einen Tick stärker als bei PSG.

Gibt es einen Engländer, der Kylian Mbappé stoppen kann? Das ist die Frage, die im Hinblick auf das Viertelfinalduell mit Frankreich (Samstag, 20 Uhr, ZDF und MagentaTV live) ganz Fußball-England beschäftigt.

Die Kolumnisten der führenden Tageszeitungen haben sich zu diesem Thema bereits zu Wort gemeldet, aber natürlich auch ehemalige Nationalspieler wie Gary Neville, Gary Lineker oder Rio Ferdinand, die seit Jahren als TV-Kommentatoren ihre Einschätzung zu den Auftritten der Nationalmannschaft zum Besten geben. Ihre einhellige Meinung lautet: Ja, es gibt einen Engländer, der diesem famosen Franzosen das Spiel verderben kann, nämlich Kyle Walker, der tatsächlich als Rechtsverteidiger von Manchester City den für Paris Saint-Germain stürmenden Mbappé in der Champions League nicht nur einmal den Fußballabend versaut hat.

Noch mehr Herz und Leidenschaft als im Verein

Nun ist es aber so, dass der Mbappé im Nationaltrikot ein anderer Mbappé als im Klubtrikot ist. Mit dem gallischen Hahn auf der Brust bringt der derzeit neben dem Brasilianer Vinicius Jr. wohl gefährlichste Angreifer der Welt noch mehr Herz und Leidenschaft ein als im Verein. Wie bei dieser WM, bei der er bereits fünf Tore erzielt hat.

Polens Matty Cash kommt im Duell mit Kylian Mbappé einen Schritt zu spät. AP/Meissner

Der Rechtsverteidiger der Polen, Matty Cash, der in der Premier League bei Aston Villa unter Vertrag steht, bekam dies beim 1:3 im Achtelfinale zu spüren, berichtete im Anschluss, dass er sich per Videostudium eingehend auf die Auseinandersetzung mit Mbappé vorbereitet hätte, aber in der Realität freilich nur staunen konnte. „Er ist auf einem anderen Level, einfach unglaublich.“ Doch auch Cash ist überzeugt: Wenn einer ihn stoppen kann, dann Walker. „Kyle ist der bester Rechtsverteidiger der Premier League, ist genauso schnell wie er.“

Walker gab am Mittwoch selbst Auskunft über seine persönliche Herkulesaufgabe, sagte während einer Pressekonferenz leicht genervt Folgendes: „Ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Er ist einer der besten Spieler der Welt, wenn nicht der Beste. Ich werde ihm Respekt entgegenbringen, aber nicht zu viel. Ich werde ihm jedenfalls nicht den roten Teppich ausrollen und ihm sagen: Gehe und schieße ein Tor!“ Schließlich brachte der 32-Jährige mit Verweis auf Cracks wie Antoine Griezmann, Oliver Giroud und Ousmane Dembélé noch einen wichtigen Fakt ein: „Fußball ist nicht Tennis, ist kein Einzelsport. Sie können uns alle Probleme bereiten.“