London - Dank einer „Rakete“ haben die englischen Fußballerinnen das Halbfinale der Heim-EM erreicht. Die englische Presse feierte das 2:1 nach Verlängerung gegen Spanien. Gegner am kommenden Dienstag ist entweder Schweden oder Belgien.

Die englischen Pressestimmen:

„Times“

„Sarina Wiegmans mutige Wechsel bringen England den Platz im Halbfinale.“

„Telegraph“

„Ein temperamentvolles England kämpft sich zurück und katapultiert sich dank einer Rakete von Georgia Stanway in der Verlängerung in das Halbfinale der Euro 2022 und in die Herzen einer Nation.“

„Sun“

„Stanway to Heaven. Georgia Stanways Schrei in der Verlängerung lässt die Fans ausrasten, als sich die Lionesses in einem Thriller an Spanien vorbei ins Halbfinale brüllen.“

„Independent“

„Die Lionesses waren nur wenige Minuten von einer herzzerreißenden Niederlage entfernt, aber Ella Toone erzielte den dramatischen Ausgleich, bevor Stanways Rakete die Gastgeber in die Runde der letzten Vier schoss.“

„Daily Mail“

„England marschiert ins Halbfinale der Euro 2022, als Georgia Stanways Schocker den 2:1-Comeback-Sieg über Spanien sichert. (...) Als (die Spanierinnen) in der 54. Minute in Führung gingen, wirkte es, als würde Englands Sommer früh enden. Das wäre katastrophal gewesen.“

„Daily Express“

„England träumt wieder von „Football's coming home“, als Stanways Rakete Spanien im EM-Halbfinale versenkt.“