Enriques WM-Team lässt Deutschland zittern Spaniens Fußballer um die Jungstars Gavi und Pedri spielen Costa Rica schwindelig und schrecken damit auch die DFB-Auswahl. In der Kabine schwärmt der König. dpa

Spaniens Trainer Luis Enrique Julio Cortez/AP/dpa

Doha (dpa) - -Spanien will nach dem historischen WM-Auftaktsieg gegen Costa Rica ganz schnell auf den Gruppenschlager gegen die DFB-Auswahl umschalten. „Wir werden morgen die Ersten beim Training sein, um das Spiel gegen Deutschland vorzubereiten“, kündigte Trainer Luis Enrique für sich und seinen Betreuerstab am Mittwochabend an und wurde ganz philosophisch: „Lob schwächt, das wissen wir. Aber werden nicht darauf hereinfallen.“