Berlin - Für Aufsehen sorgte Horst-Gregorio Canellas, als er 1971 bei seiner Geburtstagsfeier im heimischen Garten mittels eines riesigen Tonbandgerätes einer staunenden Öffentlichkeit den Bestechungsskandal in der Bundesliga enthüllte, und einige Jahre später noch einmal, als er Passagier der Lufthansa-Maschine Landshut war und die Geiselbefreiung in Mogadischu überlebte. Dass der damalige Präsident des Fußballvereins Kickers Offenbach auch als Trainer in die Geschichte der Bundesliga einging, ist jedoch weithin unbekannt.

Fünf Trainer in einer Saison ist der Bundesliga-Spitzenwert