Entwarnung bei Hummels: Am Auge getackert, aber happy

Augsburg (dpa) – -Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzić hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrspieler Mats Hummels Entwarnung gegeben.

„Er wurde am Auge getackert und hat ein ganz schönes Veilchen. Aber er war happy und wir sind uns sicher, dass es nichts ist, was ihn aus der Bahn wirft“, sagte Terzić nach dem 3:0 in der Fußball-Bundesliga beim abstiegsbedrohten FC Augsburg.

FCA-Verteidiger Maximilian Bauer hatte Hummels kurz vor Spielende mit hohem Bein im Gesicht getroffen. Scheinbar benommen blieb der Dortmunder längere Zeit auf dem Boden liegen und wurde behandelt. Anschließend verließ er mit geschwollenem und Blut unterlaufenem Auge das Feld. In den Katakomben konnte Hummels schon wieder lächeln.