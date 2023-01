Entzündung am Herzbeutel: Bayerns Mazraoui fällt nach Corona-Infektion lange aus

Bayern München muss offenbar mehrere Wochen auf Marokkos WM-Star Noussair Mazraoui verzichten. Der 25-Jährige fehlte am Freitagmorgen beim Abflug des Fußball-Rekordmeisters ins Trainingslager nach Katar. Nach Informationen der Bild-Zeitung erkrankte der Außenverteidiger im Urlaub nach der Weltmeisterschaft an Corona. Die Folge soll eine Entzündung am Herzbeutel sein.

Die französischen Nationalspieler Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman reisten am Freitag nicht mit dem Team, sondern nach Vereinsangaben direkt nach Doha. An Bord des Bayern-Sonderflugs war dagegen der am Donnerstag neu verpflichtete Daley Blind, der kurz vor Weihnachten seinen Vertrag mit Ajax Amsterdam aufgelöst hatte und zuletzt vereinslos war.

Bis 12. Januar im Trainingslager in Doha

Die verletzten Manuel Neuer, Sadio Mané, Hernández und Bouna Sarr stehen Trainer Julian Nagelsmann in Katar ebenfalls nicht zur Verfügung. Sie werden ihr Reha-Programm in den kommenden Tagen in München fortsetzen, hieß es.

Die Bayern bereiten sich bis 12. Januar in Doha auf die anstehenden Aufgaben vor. Am 20. Januar startet der Tabellenführer mit dem Spitzenspiel bei RB Leipzig in die Restsaison.