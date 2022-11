„Er ist so nett wie talentiert“: Mbappé gefragt und gefeiert Der teuerste Fußballer der Welt ist er schon. Jetzt will er auch der beste werden. Und Kylian Mbappé ist auf einem guten Weg. Holger Schmidt , Sebastian Stiekel und Tom Bachmann , dpa

Bei der WM gefragt und gefeiert: Kylian Mbappé, einer der Spiele entscheiden kann. Robert Michael/dpa

Doha -Spätestens seit Samstagabend ist es chic, sich in der Öffentlichkeit mit Kylian Mbappé zu inszenieren. Und so wartete Ivanka Trump mit Ehemann Jared Kushner und ihren drei Kindern, als der französische Stürmerstar nach dem 2:1 gegen Dänemark mit einem breiten Matchwinner-Lächeln in die Katakomben des Stadion 974 kam.