Quarterbacks an Position eins, zwei und drei des NFL-Drafts

Die Jacksonville Jaguars haben sich im Draft der US-Football-Profiliga NFL Quarterback Trevor Lawrence, 21, gesichert. Das schlechteste Team der Vor-Saison wählte den Spielmacher der Clemson University an Position eins aus. Hinter ihm kamen weitere Quarterbacks: Zach Wilson zu den New York Jets und Trey Lance zu den San Francisco 49ers. An Position vier folgte Tight End Kyle Pitts, der zu den Atlanta Falcons geht. Am Freitag und Samstag wird der NFL-Draft in Cleveland/Ohio fortgesetzt.