Nicht erst seit seinen drei Toren gegen den Chemnitzer FC hat Stürmer Rufat Dadashov beim BFC Dynamo auf sich aufmerksam gemacht. Seine Bilanz nach neun Spielen in der Regionalliga Nordost: neun Tore, zwei Vorlagen. Es sieht ganz so aus, als steuere der Held des Berliner Pokalfinales 2018 seit seiner Rückkehr nach Hohenschönhausen mit dem derzeitigen Tabellendritten wieder auf eine erfolgreiche Saison zu. Eine Stunde vor Trainingsbeginn hat er sich Zeit für ein Gespräch im Vereinsheim des BFC am Sportforum genommen.

Herr Dadashov, wenn Ihre Eltern damals aus Baku nicht nach Wiesbaden, sondern nach Hannover oder Spandau gezogen wären, wären Sie heute Wasserballer, oder?



Ja, mein Papa war ja Wasserballer, ein richtig guter Spieler, Kapitän der aserbaidschanischen Nationalmannschaft. Ich habe schon mit vier Jahren angefangen zu schwimmen, Wasserball zu spielen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, war Wasserball hier nicht so populär. Deswegen hab ich angefangen mit Fußball.

Patrick Skrzipek Zur Person Rufat Dadashov, 32, spielte bereits in der Saison 2017/2018 für den BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost. Der Stürmer wurde in Baku geboren, wuchs in Hessen auf und bestritt 24 Länderpiele für Aserbaidschan. Bei Preußen Münster sammelte er Drittliga-Erfahrung und wechselte dann zu Phoenix Rising in die USL Championship. 2021 kehrte er nach Deutschland zurück und spielte für die zweite Mannschaft von Schalke 04, wo er kurz Zweitliga-Luft schnupperte und 23 Tore erzielte. Im Juni heiratete er seine Frau Laura in Kroatien und wurde zu Saisonbeginn vom BFC Dynamo als Führungsspieler verpflichtet.

Ihre Mutter war Handballerin, Ihr Bruder ist Fußballprofi. Schießen die Dadashovs gern Tore?



Ja, das liegt in der Familie. Meine Mutter war offensiv, meine Schwester hat auch Fußball gespielt, auch offensiv. Wir haben da anscheinend einen Offensivdrang. Zu Hause war es egal, was wir gespielt haben – Kartenspiele oder Mensch ärgere Dich nicht –, jeder wollte immer gewinnen. Das ist so in der Familie drin.

Sie tauschen sich oft mit Ihrem Bruder Renat aus, der beim türkischen Erstligisten Hatayspor spielt. Was hat er nach Ihren drei Toren gegen Chemnitz geschrieben?



Er schrieb: „Die Dritte Liga muss kommen.“ Wir wünschen uns vor jedem Spiel viel Glück und nach jedem Spiel reden wir darüber, wie es abgelaufen ist. Er schrieb nach dem CFC-Spiel, er findet es cool, wie ich drauf bin, wie wir spielen. Es macht Spaß, zuzugucken.

Die Regionalliga Nordost ist extrem stark und ausgeglichen

Hätten Sie nicht jetzt schon eine oder zwei Ligen höher spielen können?



Das sagen viele. Ich hatte auch Angebote aus der Dritten Liga, auch aus dem Ausland, aber ich wollte zurück nach Berlin. Meine Frau ist aus Berlin. Wir haben uns hier kennengelernt. In Berlin gibt es für mich nur einen Verein, den BFC. Da war es einfach, die Entscheidung zu treffen, wieder zurückzukommen. Die Gespräche mit Peter Meyer oder Angelo Vier waren positiv. Die haben hier was vor, ich soll eine Hauptrolle spielen.

Diese Saison geht es um den Direktaufstieg in die Dritte Liga. Das wollen andere Teams wie Greifswald oder Cottbus auch. Wie beurteilen Sie die Regionalliga Nordost?



Extrem stark. Ich finde es nicht so überraschend, dass Greifswald vorne steht, wenn man sieht, was da finanziell dahintersteckt, welche Spieler die holen konnten. Dazu kommen Mannschaften wie Cottbus, Erfurt, Lok oder Jena. Die sind alle gut, auch wenn sie jetzt vielleicht keine so gute Phase haben. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Da muss man Woche für Woche versuchen, die Spiele zu ziehen. Egal, ob es ein 4:0 ist oder mal ein ekliges 1:0. Wir sind auf einem guten Weg. Auch jetzt mit dem neuen Trainer.

Was erwartet Trainer Dirk Kunert von Ihnen?



Ich hab mit dem Trainer ein richtig gutes Verhältnis, vom ersten Tag an. Er erwartet von mir, dass ich Tore mache, dass ich Vorlagen gebe, dass ich vorangehe im Training und in den Spielen, dass ich die Jungs mitnehme und eine gewisse Lockerheit reinbringe. Ich glaube, ich bin so ein Typ, der ganz genau weiß, wann wir Spannung brauchen und wann man auch mal ein bisschen Lockerheit in die Mannschaft bringen kann.

Waren Sie schon immer so?



Die Karriere hat mir dabei geholfen. Als ich jung war, war ich sehr, sehr verbissen. Wenn ich mal zwei, drei Spiele nicht getroffen habe, fing es an, im Kopf zu rattern. Jetzt weiß ich, selbst wenn ich mal zwei, drei Spiele nicht treffe, dass ich im nächsten Spiel wieder einen Doppelpack machen kann. Ich hab das Selbstvertrauen.

Haben Sie die Lockerheit aus Ihrer Zeit in den USA bei Phoenix Rising übernommen?



Ja, das war ein richtig cooler Schritt für mich persönlich. Da hat die ganze Mannschaft so eine Lockerheit gehabt. Dort waren Spieltage wie Festtage. Zu den Heimspielen kamen wir nicht in unseren Ausgehanzügen, sondern jeder hatte Privatsachen an. Der eine kam mit Kette, der andere im schicken Anzug, der andere mit Sonnenbrille. Unser Co-Trainer war Halb-Argentinier. Es hat sich dann so ergeben, dass ich immer Mate-Tee getrunken habe. Das mache ich immer noch hier in Berlin.

Haben Sie so einen hölzernen Becher mit Bombilla, wie die Argentinier den Trinkhalm nennen?



Ja, sogar hier in der Kabine, ich habe gerade eben noch einen Mate-Tee getrunken.

Was sagen da die anderen, wenn Sie in der Kabine heißes Wasser über getrocknete Mateblätter gießen?



Die lachen. Aber David Haider macht das ja auch. Wir sind eng befreundet und haben schon in Meuselwitz zusammen gespielt. Wir beide trinken vor den Spielen unseren Mate-Tee und hören Musik.

Für die gute Stimmung?



Ja, wir haben dieses Jahr einfach die Mannschaft dazu, viele Jungs, die einfach auch Spaß haben wollen. In der Kabine passiert immer was Lustiges. Das zieht man die ganze Woche mit. Wir haben vor den Spielen die Musik laut, es wird gelacht, in der Kabine mit dem Ball gezockt.

Wer macht die Musik?



Mal ich, mal Leon Bätge. Bei mir gibt es Latino-Musik, Hip-Hop, Deutsch-Rap. Wir haben auch eine Playlist der Mannschaft, da hat jeder zwei, drei Lieder aufgeschrieben.

Und der Trainer?



Der konzentriert sich auf die Aufstellung und auf die Taktik. Ich glaube, der hätte auch einen guten Musikgeschmack. Nach dem Chemnitz-Spiel haben wir im Bus Musik gehört. Es hat ihm gefallen, glaub ich. Er hat mitgewippt.

Sie haben schon öfter die Geschichte erzählt, dass Italiens Kultkeeper Gianluigi Buffon bei einem Länderspiel mit Ihnen das Trikot tauschen wollte. Was haben Sie mit Buffons Trikot gemacht?



Meine Trikots von der Nationalmannschaft und die, die ich getauscht habe, hängen zu Hause im Flur oder im Schrank: Rakitic und Buffon zum Beispiel. Tolle Erinnerungen.

Wie Dadashovs Ellbogen den Italiener Chiellini flachgelegt hat

Werden Sie in der Regionalliga dafür respektiert, dass Sie gegen internationale Größen gespielt haben?



Eher für das, was ich hier in den letzten Jahren geleistet habe und eher umgekehrt: Die Gegenspieler sind noch motivierter, mich auszuschalten. Da muss ich mich jedes Mal neu beweisen. Aber wir machen das zurzeit als Mannschaft richtig gut, die Jungs setzen mich gut ein.

Welches war der beste Spieler, gegen den Sie gespielt haben?



Modric war richtig stark, Rakitic, Chiellini. Wenn du da ins Luftduell mit Chiellini reingehst, kracht’s auch mal mit dem Ellbogen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir beide ins Luftduell reinspringen, er meinen Ellbogen abbekommt und dann halt liegen bleibt. Das passiert. Man hat immer Respekt vor dem Gegner, aber im Spiel ist es dann egal, ob ein Chiellini vor dir steht oder sonst wer.

Sie haben damals auch gegen Bonucci gespielt. Haben Sie ihn jetzt mit dem 1. FC Union Berlin in der Champions League gesehen?



Ja, ich guck mir alles an. Von der Regionalliga bis zur Champions League. Haider sagt immer: „Junge, wie kann man so viel Fußball gucken?“ Ich bin verrückt nach Fußball.

Am Sonntag kommt Luckenwalde zum BFC ins Sportforum

Das nächste Spiel des BFC ist am Sonntag, 13 Uhr, im Sportforum gegen Luckenwalde. Laut Orakel des Berliner Kuriers läuft es so: Zwei Tore von Dadashov gegen Eilenburg und Jena, drei gegen Chemnitz – und jetzt? Natürlich vier gegen Luckenwalde.



Den Artikel habe ich auch gelesen und drüber gelacht. Wenn das eintrifft, Chapeau! Aber wenn wir ohne Tor von mir gewinnen, bin ich auch glücklich.



Interview: Karin Bühler