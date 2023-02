Erholte BR Volleys entwickeln „enorme Spielfreude“ Die BR Volleys haben nach zehn Tagen Pause ihren Rhythmus nicht verloren. Nach dem klaren Erfolg gegen Düren wartet nun ein anderes Kaliber auf den Meister. dpa

ARCHIV - Berlins Ruben Schott nimmt eine Aufgabe an. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Zehn Tage ohne Wettkampfpraxis haben die Berlin Volleys nicht aus dem Rhythmus gebracht. „Die Mannschaft hat eine enorme Spielfreude gezeigt, jeder einzelne findet immer besser seine Rolle“, lobte Geschäftsführer Kaweh Niroomand die Vorstellung des deutschen Meisters beim klaren 3:0-Heimsieg gegen die SWD powervolleys Düren zum Auftakt der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga am Samstag. Was es denn zu bemängeln gäbe, wurde Niroomand nach der nur 81 Minuten dauernden Partie gefragt. Die einsilbige Antwort des 70-Jährigen: „Nichts!“