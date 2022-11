Erneut Fan-Proteste gegen WM in Katar Auch direkt vor der Winterpause gibt es in deutschen Fankurven wieder Aufrufe zum Boykott der Fußball-WM in Katar. In der 2. Liga werden ebenfalls deutliche ... dpa

Herthas Fans in der Ostkurve rufen mit Transparenten zum Boykott der Fußball-WM in Katar auf. Sören Stache/dpa

Berlin -Auch am letzten Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause haben zahlreiche Fans in deutschen Stadien gegen die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar protestiert. Anhänger von Hertha BSC in der Ostkurve des Olympiastadions hielten Plakate mit der Aufschrift „Boycott Qatar“ hoch.