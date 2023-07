Erneut fast zweistündiges Spiel bei Bali-Major-Viertelfinale

Bali -Geduldsprobe: Das zweite Spiel im Viertelfinal-Match Tundra Esports gegen BetBoom dauerte 104 Minuten. An die 136 Minuten von Gaimin Gladiators gegen Quest Esports in der Gruppenphase kommt das zwar nicht ran, trotzdem nahm die Partie ihre Zeit in Anspruch.

Am Ende verlor Tundra mit 0:2, woraufhin das Team mit dem deutschen Spieler Leon „Nine“ Kirilin in die Lower Bracket fiel. Tundra trat ersatzgeschwächt an, Martin „Saksa“ Sazdov fuhr wegen einer Krankheit nach Hause. Ersatzspieler ist Coach Kurtis „Aui-2000“ Ling, mit dem sich das Team in der Gruppenphase auf Platz drei spielte.

Nicht so lange dauerten die Matches der anderen westeuropäischen Teams. Team Liquid gewann in einem 50-minütigen Spiel und zwei schnellen Halbstündern mit 2:1 gegen das chinesische Team PSG.LGD. Die Spiele von Gaimin endeten allesamt bei der 30-Minuten-Marke. Das Team um den deutschen Spieler Erik „tOfu“ Engel gewann ebenfalls mit 2:1 gegen Beastcoast und erreichte das Halbfinale der oberen Turnierhälfte.

Auch Quest Esports qualifizierte sich für das Halbfinale. In einer spannenden Serie gegen Aster gewann das Team mit 2:1.