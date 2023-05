Erneuter Rückstand: Alba Berlin steht gegen Ulm vor dem Aus im Viertelfinale

Auch das zweite Heimspiel der Play-off-Serie geht deutlich verloren. Die Berliner stehen am Mittwoch in Ulm mit dem Rücken zur Wand und vor dem Aus.

Wenn ein kleines Grüppchen, 20, vielleicht 30 trommelnder und brüllender Gästefans Mitte des dritten Viertels lauter als der Rest der insgesamt 10.843 Zuschauer ist, läuft das Spiel meist nicht so, wie sich die Gastgeber das vorstellen. War der auf dem Videowürfel der aufleuchtende Zwischenstand von 51:62 ganz nach dem Geschmack der mitgereisten Ulmer, so sorgte er bei den Berlinern wieder einmal in einem Heimspiel für Verwunderung. Eine Verwunderung, die um kurz vor 21 Uhr in Enttäuschung und Stille unter den Berliner Fans umschlug. Das kleine Ulmer Grüppchen aber konnte sich nahezu als letzte Zuschauer nach dem Schlusspfiff in der Halle über einen 93:81-Sieg und die 2:1-Führung in der Play-off-Serie freuen.

Mehr als 10.000 Tickets vor der Partie verkauft

Dabei war doch die Hoffnung auf Berliner Seite vor der Partie groß. Mehr als 10.000 Tickets waren verkauft und das meistgetragene Trikot auf dem Weg zur Arena am Ostbahnhof zeigte die Nummer 43. Ohne Frage, Kapitän Luke Sikma steht in der Gunst der Fans von Alba Berlin ganz oben. Genau wie Maodo Lo oder Johannes Thiemann deren Trikots von den Fans ebenfalls in größerer Menge in die Halle getragen wurden. Eher eine Rarität war da schon das Leibchen mit der Nummer eins. Das gehört seit dieser Saison Gabriele Procida.

Der Italiener spielt seine erste Saison für Alba, hatte am Mittwochabend in Ulm seinen großen Abend und brachte die Berliner mit seinen 14 Punkten beim Sieg seiner Mannschaft zurück in die Viertelfinalserie. Das brachte ihm nicht nur weitere Sympathien bei den Fans, sondern auch lobende Worte von Trainer Israel Gonzalez. Das größte Lob eines Coaches an seinen Spieler aber ist noch immer die Einsatzzeit.

Für einen Platz in der Starting Five reichte es am Freitagabend in Spiel drei der Serie noch nicht, dafür aber zumindest für eine erste Einwechslung nach gut fünfeinhalb Minuten. Seine Teamkollegen hatten bis dahin gute Arbeit geleistet, lagen in einer abermals körperlichen Partie mit 11:7 in Führung, sammelten ihre Punkte größtenteils an der Freiwurflinie ein. Ein Zeichen für körperliche Härte der Gäste, die vor allem im ersten Durchgang dabei häufig über das Limit gingen. Allein elf Fouls sammelten die Ulmer in den ersten zehn Minuten, verloren zudem ihren Cheftrainer Anton Gavel, der nach zwei technischen Fouls innerhalb weniger Sekunden die Arena verlassen musste und die Partie fortan irgendwo knapp zwischen Innenbereich der Halle und Spielertunnel verfolgte.

Auf dem großen Videowürfel sah er nicht nur hin und wieder sich selbst, sondern auch das Spiel und die Statistiken. In der wichtigsten, dem Spielstand, konnte sich Alba Berlin mit einer konzentrierten offensiven Leistung und ohne einen gut fallenden Dreier auf 27:20 absetzen, hatte neun Punkte an der Freiwurflinie gesammelt. Der sportliche Faden aber sollte direkt nach Wiederaufnahme der Partie reißen.

Ulm startete mit einem 11:0-Lauf und drehte das Spiel. Einziger Lichtblick waren die drei Dreier von Jaleen Smith, der Rest des Teams aber hatte Probleme gegen die aktive und aggressive Verteidigung der Ulmer. Nach gut 16 Minuten konnte Anton Gavel erstmals eine zweistellige Führung seiner Mannschaft sehen (49:38) – zu diesem Zeitpunkt lag Ulm mit 29:11 deutlich in Front. In den letzten Minuten der ersten Hälfte konnte Alba zwar offensive Lösungen finden, den Rückstand aber lediglich auf 46:53 verkürzen.

Kurzer Rückblick auf Spiel zwei: Auch da hatte Alba zur Pause hinten gelegen, da waren es sogar acht Punkte. Acht Punkte, die die Berliner schnell abknabbern und ihrerseits Mitte des dritten Viertels in Führung konnten. Der Spielfilm in Partie drei aber war ein anderer, zwischenzeitlich lagen die Hausherren mit 54:68 hinten. Ein Held wie Gabriele Procida in Spiel zwei war bis zum Ende des dritten Viertels auf Berliner Seite nicht gefunden. Immerhin hatten in Smith, Lo, Thiemann und Malte Delow, der vor der Partie als wertvollsten U23-Spieler der Bundesliga-Hauptrunde ausgezeichnet wurde, vier Spieler bereits zweistellig gepunktet und dabei mitgeholfen, dass Alba Berlin beim 69:75-Rückstand überhaupt noch Chancen auf den zweiten Sieg im dritten Play-off-Spiel hatte.

Kapitän Luke Sikma mit enttäuschender Leistung

Allein die Aufholjagd, die es dafür benötigt hätte, blieb aus. Weil Kapitän Sikma seine ersten zwei Punkte erst dann erzielte, als die Partie praktisch schon verloren und sich zuvor zwei seiner insgesamt fünf Ballverluste in der Schlussphase der Partie leistete. Weil Führungsspieler wie Smith und Lo offensiv keinen entscheidenden Einfluss mehr nehmen konnten. Und auch weil Gabriele Procida seine Leistung aus Spiel zwei nicht wiederholen konnte. In seinen sechs Minuten im ersten und zweiten Viertel hatte er mit seinen null Punkten keine Argumente für weitere Einsatzzeit liefern konnte.

An ihm aber hatte es nicht gelegen. Wie schon in Halbzeit zwei des ersten Spiels und in Phasen der zweiten Partie fehlte der Mannschaft die Energie, um über die notwendige Intensität über die volle Distanz auf das Feld zu bringen. So wird es schwer, die Serie am Mittwoch (20.30 Uhr) in Ulm abermals auszugleichen.