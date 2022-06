Berlin - Am Sonntag starten die nationalen Special Olympics der geistig und mehrfach Beeinträchtigten in Berlin. Die feierliche Eröffnung findet im Stadion An der Alten Försterei ab 19.30 Uhr statt. Mehr als 4000 Sportlerinnen und Sportler werden bis zum 24. Juni in 20 Sportarten beim größten inklusiven Sportevent in Deutschland antreten.

Die Spiele sind zugleich die Generalprobe für die internationalen Special Olympics, die im kommenden Jahr in Berlin stattfinden. Mit insgesamt über 7000 Sportlerinnen und Sportlern aus 190 Ländern werden die internationalen Spiele das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München sein. Die nationalen Spielen dienen zugleich als Qualifikation für die internationalen Spiele.