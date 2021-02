Berlin - In der Wintertransferperiode sind insgesamt neun ehemals in Deutschland aktive Fußballprofis zum FC Nitra gewechselt. Zum slowakischen Traditionsklub, der seit Dezember vergangenen Jahres von einer deutschen Investorengruppe übernommen wurde. Ein „Mini-Ajax“ für Osteuropa wollen sie schaffen, wenngleich es erst mal gilt, den Klassenerhalt in der Fortuna Liga zu sichern. Zu den jüngst verpflichteten Profis zählt auch der ehemalige Unioner Eroll Zejnullahu. Im Interview spricht der 26-Jährige über die Auswirkungen der Corona-Krise auf seinen Karriereweg, seinen neuen Klub und den Abschied von der Alten Försterei.

Herr Zejnullahu, Sie sind Anfang Februar zum FC Nitra gewechselt. Wie sieht Ihr Fußballerleben derzeit aus? Ist es das typische Pendeln zwischen Trainingsplatz und Hotel?

Ja, so sah es bis vor kurzem aus. Aber vergangene Woche bin ich mit Kilian Pagliuca, mit dem ich mich schon bei Carl Zeiss Jena gut verstanden habe, in eine WG gezogen. So etwas kam bis dato für mich nicht infrage, aber wir machen das jetzt einfach mal.

Sie haben allerdings nur einen Vertrag bis Sommer dieses Jahres unterschrieben.

Stimmt. Ich hätte auch für eineinhalb Jahre unterschreiben können, wollte mich aber nicht so lang binden, weil der Schritt ins Ausland schon etwas Besonderes ist und ich über kurz oder lang zurück nach Deutschland möchte. Andererseits ist mir natürlich bewusst, dass man in Zeiten von Corona doch eher auf Nummer sicher gehen sollte. Die Lage auf dem Spielermarkt ist derzeit nun mal sehr kompliziert.

Corona hat also auch Sie getroffen?

Ja, insofern, dass sich deswegen viele Vereine gar nicht mit meiner Personalie beschäftigen wollten und konnten. Da fehlt es an Geld, da fehlt es an Sicherheit. Ich musste einfach warten, weil ich nicht schon jetzt in die Regionalliga gehen wollte, hab dann das eine oder andere Gespräch mit Drittligisten geführt. Aber da ist nichts passiert. Und schließlich war ich, was ich wirklich nicht für möglich gehalten hatte, für längere Zeit tatsächlich vereinslos.

Zur Person Eroll Zejnullahu, geboren am 19. Oktober in Berlin, kam über die Stationen Fortuna Biesdorf, FC Internationale, Tasmania Gropiusstadt und FC Hertha 03 Zehlendorf als 17-Jähriger zum 1. FC Union. Am 1. Februar 2013 absolvierte er beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen sein erstes von 66 Zweitligaspielen im Trikot der Eisernen. In der Spielzeit 2017/18 versuchte er als Leihspieler sein Glück beim SV Sandhausen, kehrte im Sommer 2018 allerdings wieder an die Alte Försterei zurück. Zejnullahu, der dreimal für die kosovarische Nationalmannschaft im Einsatz war, kam in der Aufstiegssaison unter Trainer Urs Fischer nicht zum Einsatz, wechselte deshalb im Juli 2019 zum Drittligisten Carl Zeiss Jena. Nach dem Abstieg der Thüringer in die Regionalliga war er schließlich für mehrere Monate vereinslos.

Da wird man schon mal nervös, oder?

Der eine oder andere wäre vielleicht nervöser geworden, aber ich bin damit gut klargekommen. Ich war einfach fleißig, hab mein Training durchgezogen, bei Carl Zeiss Jena mittrainiert. Und jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass ich nach einer längeren Verletzungspause wieder gesund bin. Und wie es dann oftmals so ist: An einem Tag hatte ich dann plötzlich zwei Angebote vorliegen. Von Widzew Lodz aus der zweiten polnischen Liga und vom FC Nitra. Ausschlaggebend war ehrlich gesagt, dass der FC Nitra ein Erstligaverein ist.

Sie waren fast ein halbes Jahr in der Reha.

Ja, einen Monat nachdem ich in Jena unterschrieben hatte, kam die Diagnose, dass ich an den Leisten operiert werden muss. Dann hatte ich auch noch eine Schambeinentzündung.

Foto: Imago/Koch Bittersüßer Moment: Eroll Zejnalluh wird während der Aufstiegsfeier der Eisernen verabschiedet.

Ihre Karriere hat einen Knick erfahren. Und plötzlich wird einem bewusst, wie schnell man aus dem System raus sein kann.

Ja, definitiv. Das geht ruckzuck. In jungen Jahren lief es bei mir ja immer super, und jetzt ist das wirklich so wie ein Knick. Und das kann mir natürlich nicht gefallen, ich will erfolgreich sein, will spielen. Aber ich bin jetzt keineswegs niedergeschlagen, auch weil ich mich in den vergangenen Monaten selbst noch besser kennengelernt habe.

Der Mann, der beim FC Nitra momentan das Sagen hat, ist Peter Hammer. Ein Autohändler aus Nürnberg, der seit Jahren auch als Spielervermittler unterwegs ist. Er hat beispielsweise Marek Mintal oder Robert Vittek in die Bundesliga gebracht. Er ist auch derjenige, der die Übernahme des Klubs durch einen Pool aus deutschen Investoren eingefädelt hat.

Ja, er hat mich kontaktiert. Und er wollte schnell eine Antwort von mir haben. Für mich war nach den guten Gesprächen, die ich mit ihm hatte, schnell klar, dass ich jetzt den Schritt wage.

Die Integration in der Fremde dürfte in Nitra allerdings gar nicht so schwerfallen. Inzwischen hat der Verein neun deutsche Spieler unter Vertrag, unter anderem auch Sinan Kurt, der bei Hertha BSC gescheitert ist und drauf und dran ist, sein Talent endgültig zu verspielen.

Dass so viele deutsche Spieler beim FC Nitra sind, erleichtert die Sache, klar. Aber das mit der Integration funktioniert wohl letztlich nur, wenn wir gemeinsam erfolgreich Fußball spielen.

Wie ist das mit den slowakischen Spielern? Schlägt einem da ein gewisser Argwohn entgegen? Der Verein wird gerade von fremder Hand komplett auf den Kopf gestellt.

Da ging es in der Vergangenheit in der Tat drunter und drüber. Unter anderem wurden zwischenzeitlich keine Gehälter mehr gezahlt. Aber Peter Hammer und Nicolai Schwarz räumen hier gerade richtig auf, bringen tatsächlich viele deutsche Spieler ein. Die Slowaken im Team, soweit ich das beurteilen kann, sind einerseits froh darüber, dass da was passiert, andererseits sind sie natürlich auch ein bisschen irritiert. Womöglich fürchten sie auch ein bisschen den Konkurrenzkampf, denn die Jungs aus Deutschland bringen auch eine gewisse Qualität mit. Aber es ist doch auch so, dass es bei so einem Umbruch letztlich egal ist, wo die neuen Spieler herkommen. Damit muss man klarkommen.

Welche Sprache wird beim FC Nitra in der Kabine gesprochen?

Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Slowakisch. Unser Spielführer Erik Jendrisek, der ja auch viele Jahre in Deutschland gespielt hat, kann beides, er übersetzt dann in beide Richtungen. Und uns deutschen Spielern werden natürlich die wichtigsten Begriffe beigebracht, damit wir uns zumindest auf dem Spielfeld verständigen können.

Wie ist das Niveau in der Ersten Liga der Slowakei?

Das ist schwer einzuordnen. Die Topvereine aus der slowakischen Liga könnten allemal Zweite Bundesliga spielen. Aber das ist eben auch ein anderer Fußball. Klar, man will auch hier mit viel Pressing und einem schnellen Umschaltspiel agieren, aber man hat hier nicht das Tempo wie in Deutschland.

Fühlt sich das alles für Sie wie ein kleines Abenteuer an?

Ja, das ist ein Abenteuer. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das der richtige Schritt für meine Karriere ist. Wir haben hier Top-Bedingungen. Wir haben ein Top-Stadion, richtig gute Trainingsmöglichkeiten, eine richtig gute Infrastruktur. Ich bin von alldem wirklich positiv überrascht. Wenn es jetzt noch in der Liga gut läuft, dann kann es für alle, die jetzt dazugestoßen sind, noch eine richtig gute Sache werden.

Wie sehr hat damals der Abschied vom 1. FC Union geschmerzt?

Das war traurig, klar, ich bin da zum Profi geworden, hatte dort eine sehr schöne Zeit, hab eigentlich nur positive Erfahrungen gesammelt. Ich hab damals aber auch schnell gemerkt, dass ich keine Rolle mehr spielen werde, bin in der Aufstiegssaison überhaupt nicht mehr zum Einsatz gekommen. Und dann musste ich halt den Schritt zurück machen. Ich musste irgendwo hingehen, wo ich mir sicher sein konnte, dass ich wieder Fußball spielen kann. Ich wollte nicht auf der Tribüne vergammeln. Union ist mein Herzensverein, klar, aber was soll man machen, wenn es nicht weitergeht?

Die Entwicklung der Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist enorm, schon fast unheimlich.

Ja, dass die jetzt auch in der Bundesliga so durchstarten, hätte ich auch nicht gedacht. Der Trainer hat schon genügend Argumente vorgebracht, dass er ein Top-Trainer ist, aber nun hat er noch mal nachgelegt. Die meisten sehen Union ja nicht mehr als einen Verein, der vor kurzem erst aus der Zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen ist, sondern als einen etablierten Erstligaverein. Und das alles ist in rasender Geschwindigkeit passiert.