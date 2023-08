Ersatz für Neuer: Hamann plädiert für Spanier de Gea

Fußball 1. Bundesliga 34. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 am 27.05.2023 im Signal Iduna Park in Dortmund Dietmar Didi Hamann ( Sky ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Revierfoto picture alliance/dpa/Revierfoto