Erst Papa, dann Reisechaos, nun Smith: Schindlers Dezember Lange war die Darts-Geschichte von Martin Schindler eine von Rückschlägen und Niederlagen. Nun könnte er bald Deutschlands Nummer eins werden. Die größte Par... Patrick Reichardt , dpa

ARCHIV - Martin Schindler trifft bei der Darts-WM auf den englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith. John Walton/PA Wire/dpa

London -Martin Schindler wird diesen Dezember 2022 in besonderer Erinnerung behalten. Erst die Geburt von Tochter Hailey unmittelbar vor der Darts-WM, dann das riesige Reisechaos samt Gepäckverlust sowie die lange ersehnte Siegpremiere im bekannten Alexandra Palace. Und schließlich an Heiligabend der Flug von London in die Heimat, um das erste Weihnachtsfest zu dritt zu genießen.