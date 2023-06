Erste Profistation: SC Potsdam holt Amerikanerin Morrissette

Potsdam -Die 23 Jahre alte Amerikanerin Breland Morrissette hat beim Volleyball-Vizemeister SC Potsdam ihren ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Die Mittelblockerin spielte zuletzt für die Technische Universität des US-Bundesstaates Georgia in Atlanta. „Ich bekam den Tipp, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie hat mich dann sehr beeindruckt. Sie ist stark im Block und hat eine gute Auffassungsgabe“, sagte Cheftrainer Riccardo Boieri in einer Mitteilung am Freitag.

Die Umstellung vom amerikanischen Collegespiel auf das europäische Profi-Dasein sollte Morrissette keine großen Probleme bereiten, meinte der Coach. Auf der Position der Mittelblockerin sei der SC Potsdam dank Morissette, Anastasia Cekulaev und Veronika Djokic komfortabel besetzt, hieß es weiter in der Mitteilung. Für die Diagonalposition verpflichtete der Pokalsieger bereits Danielle Harbin und Tara Taubner. Im Außenangriff stehen bislang Laura Emonts, Antonia Stautz und Greta Kiss zur Verfügung, zudem gehört Libera Sarah Stiriz in der kommenden Saison wieder zum Kader.