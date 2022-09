Erste Reifeprüfung: Füchse Berlin in Flensburg gefordert Auf die Füchse Berlin wartet in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga der erste Härtetest. Am Donnerstag treten die Berliner im Spitzenspiel bei der... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Jaron Siewert gestikuliert an der Seitenlinie. Frank Molter/dpa/Archiv

Berlin -Auf die Füchse Berlin wartet in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga der erste Härtetest. Am Donnerstag treten die Berliner im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt an (19.05 Uhr/Sky). „Es ist eine Reifeprüfung und eine Standortbestimmung. Es ist in absolutes Topspiel, egal wann es in der Saison kommt“, sagte Trainer Jaron Siewert.