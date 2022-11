Erster Sieg für Nadal bei ATP-Finals - Fritz im Halbfinale Rafael Nadal hat bei den ATP-Finals in seinem letzten Gruppenspiel den ersten Sieg gefeiert. Der Spanier gewann am Donnerstag in Turin gegen den Norweger Cas... dpa

Taylor Harry Fritz in Aktion. Antonio Calanni/AP/dpa

London -Rafael Nadal hat bei den ATP-Finals in seinem letzten Gruppenspiel den ersten Sieg gefeiert. Der Spanier gewann am Donnerstag in Turin gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5, 7:5.