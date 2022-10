Erstes Spiel der World Series: Phillies besiegen Houston Die Philadelphia Phillies haben in der Major League Baseball (MLB) das erste Spiel der World Series gewonnen und sind in der Serie Best-of-seven-Serie mit 1:... dpa

ARCHIV - In der World Series der Major League Baseball (MLB) sichert sich das Team den Meistertitel, dass zuerst vier Siege holt. Matt Slocum/STF/dpa

Berlin -Die Philadelphia Phillies haben in der Major League Baseball (MLB) das erste Spiel der World Series gewonnen und sind in der Serie Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung gegangen.