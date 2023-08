Erstes Spiel nach Kane: Tottenham mit 2:2 beim FC Brentford

London -Tottenham Hotspur ist im ersten Premier-League-Match nach dem Abschied von Harry Kane zum FC Bayern nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Beim FC Brentford holten die Spurs ein 2:2 (2:2). Cristian Romero (11. Minute) schoss die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou in der von beiden Seiten offensiv geführten Partie in Führung. Nachdem Brentford die Partie zwischenzeitlich durch Bryan Mbeumo (26.) und Yoane Wissa (36.) gedreht hatte, erzielte Emerson Royal (45.+5) den Ausgleich für Kanes Ex-Club.

Erstes Spiel ohne Kane

Nach einer wochenlangen Transfersaga hatte Tottenhams Rekordtorjäger Kane nach 19 Jahren bei den Londonern kurz vor dem Premier-League-Auftakt der Spurs seinen Wechsel zu den Bayern bestätigt. Die Spurs, die in der laufenden Saison nicht im europäischen Wettbewerb vertreten sind, haben noch bis zum 1. September Zeit, einen Nachfolger für die abgewanderte Vereinsikone zu verpflichten.

Zwei ehemalige Bundesliga-Stars standen sich in der Partie am Samstag erstmals in der Premier League gegenüber. Bei Tottenham spielte der niederländische Abwehrspieler Micky van de Ven, der vom VfL Wolfsburg gekommen war, von Beginn an. Bei den Gastgebern stand sein Landsmann, der ehemalige Freiburger Mark Flekken, im Tor.