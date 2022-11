Erstmals seit 1950: „God Save the King“ bei der Fußball-WM Im Chalifa-International-Stadion von Al-Rajjan ist erstmals seit über 70 Jahren „God Save the King“ als Englands Nationalhymne bei einer Fußball-WM erklungen... dpa

Al-Rajjan -Im Chalifa-International-Stadion von Al-Rajjan ist erstmals seit über 70 Jahren „God Save the King“ als Englands Nationalhymne bei einer Fußball-WM erklungen. Letztmals vor dem Auftaktspiel gegen Iran in Katar war dies bei der WM 1950 in Brasilien passiert.