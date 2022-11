Erstmals WM-Schiedsrichterin - Kemme hofft auf „Normalität“ Die frühere deutsche Nationalspielerin Tabea Kemme erhofft sich von der historischen Nominierung von Schiedsrichterin Stéphanie Frappart für das Deutschland-... dpa

Al-Rajjan -Die frühere deutsche Nationalspielerin Tabea Kemme erhofft sich von der historischen Nominierung von Schiedsrichterin Stéphanie Frappart für das Deutschland-Spiel gegen Costa Rica eine Signalwirkung. Noch werde es besonders hervorgehoben, sagte die 30-Jährige am Dienstagabend bei MagentaTV. „Es wäre schön, wenn wir irgendwann zu einer gewissen Normalität kommen.“ Die Französin Frappart wird am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) als erste Frau in der langen Historie der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ein Spiel leiten.