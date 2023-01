Erstrunden-Aus für Tatjana Maria in Auckland Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Auckland bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35 Jahre alte Tennisspielerin musste s... dpa

ARCHIV - Tatjana Maria ist beim Turnier in Auckland bereits ausgeschieden. John Minchillo/AP/dpa

Auckland -Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Auckland bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35 Jahre alte Tennisspielerin musste sich der an Nummer eins gesetzten Amerikanerin Coco Gauff mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.