„Erwachsene“ Bayern senden Zeichen gegen Barça Das 3:0 des FC Bayern beim FC Barcelona ist unabhängig des Abstiegs der Katalanen in die Europa League ein Signal. Bei einem nächtlichen Kabinenbesuch geht e... dpa

Münchens Benjamin Parvard (M) bejubelt sein Tor zum 3:0 mit Sadio Mane (l) und Thomas Müller. Peter Kneffel/dpa

Barcelona -Beim nächtlichen Besuch des gefrusteten Robert Lewandowski in der Bayern-Kabine hielten sich die Münchner lieber zurück. Hochzufrieden verließ das Starensemble von Trainer Julian Nagelsmann nach der 3:0-Machtdemonstration im Camp Nou den Fußball-Tempel, während der Weltfußballer künftig in Europas zweiter Liga auflaufen muss. „Wir haben uns kurz ausgetauscht, sind aber nicht tief in die Materie hineingegangen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Nacht zum Donnerstag.