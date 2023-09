„Es soll schon eklig sein“: BFC Dynamo präsentiert Dirk Kunert als neuen Trainer

Nach dem 11:0-Sieg am Sonntag im Berliner Pokal gegen den Kreisligisten VfB Friedrichshain luden die Fußballer des BFC Dynamo am Dienstag zu einer Pressekonferenz ein, um eine weitere gute Nachricht zu verkünden: Neuer Trainer des Tabellensechsten der Regionalliga Nordost wird der Berliner Dirk Kunert. Er hielt bereits am Dienstagvormittag seine erste Trainingseinheit auf dem Gelände in Hohenschönhausen ab.

„Ich bin Ur-Berliner, daher freut es mich, dass es mit dem BFC geklappt hat, es ist hier eine spannende Mannschaft, eine gute Mannschaft, ein Traditionsverein, eigentlich hat da alles gepasst“, sagt Kunert (55). Seinen Einstand als BFC-Coach gibt Kunert an diesem Freitag beim Heimspiel gegen Babelsberg (19 Uhr) im Sportforum.

Kunert wurde Deutscher Jugendmeister mit Kevin-Prince Boateng

Kunert genießt in der Berliner Fußballszene einen sehr guten Ruf. Er war als Spieler, später als Nachwuchstrainer eng mit Hertha BSC verbunden und gewann mit Herthas B-Junioren um Kevin-Prince Boateng und Patrick Ebert die Deutsche Meisterschaft. Später assistierte Kunert Coach Jürgen Röber bei Ankaraspor in der Türkei, war bei Bayer Leverkusen Talentscout und beim VfL Wolfsburg Coach im Nachwuchs. Nach Stationen bei den zweiten Mannschaften des Hamburger SV und von Mainz 05 folgte nach einer Pause ein Engagement beim Berliner AK. Zuletzt trainierte Kunert bis Oktober 2021 Carl Zeiss Jena. Er kennt die Regionalliga Nordost, er kennt Berlin, er braucht keine Einarbeitungszeit.

Die Zwischenzeit nutzte er für Hospitationen beim FC Bayern, in Paderborn, bei Hertha, Union, bei RB Leipzig. „Auf dem Platz zu stehen, hat mir natürlich gefehlt“, meint Kunert. „Es war ein Hammergefühl.“ Er steigt nun abrupt beim BFC ein, weil Heiner Backhaus das Team nach einem Angebot von Alemannia Aachen abrupt verließ. „Wir hatten kein Trainerthema, wir wollten auch keines, aber Heiner Backhaus hat sich entschieden, persönliche Gründe in den Vordergrund zu stellen, die ihm wichtiger waren als das, was wir hier zusammen aufgebaut haben“, sagte Angelo Vier, der Sportliche Leiter des BFC.

In dieser Saison steigt der Nordost-Meister der Regionalliga direkt in die Dritte Liga auf. Kunert sagt, es habe ihm gefallen, wie die Jungs beim Training sofort mitgezogen hätten. „Ich habe eine intakte Mannschaft, eine willige Mannschaft. Sie hat Qualität. Aber andere Mannschaften in der Liga haben auch Qualität. Wir wollen ein Wörtchen mitreden. Aber es wird sehr, sehr eng. Es gibt einen direkten Aufsteiger – jeder rechnet sich da was aus.“

Und Kunerts Trainerphilosophie? „Ich möchte natürlich gewinnen“, lautet seine Antwort. „Offensive Orientierung, trotzdem wenig Tore kriegen, ein gutes Umschaltspiel, agieren, nicht reagieren“, sind Kunerts Stichworte, „es soll schon eklig sein, wenn die Gegner hierher nach Hohenschönhausen kommen und die Fans uns richtig einheizen.“