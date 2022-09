Europa-League-Auftakt: Union mit Haberer und Gießelmann Trainer Urs Fischer setzt bei der Europa-League-Premiere im Stadion An der Alten Försterei wieder auf Janik Haberer. Der Mittelfeldspieler, der das Bundeslig... dpa

ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Trainer Urs Fischer setzt bei der Europa-League-Premiere im Stadion An der Alten Försterei wieder auf Janik Haberer. Der Mittelfeldspieler, der das Bundesligaspiel gegen Bayern München am Wochenende wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes verpasst hatte, steht am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien wieder in der Startelf. Außenverteidiger Niko Gießelmann rückte für Julian Ryerson ins Team. Genki Haraguchi ersetzte Morten Thorsby.