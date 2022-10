Europa-League-Wende: Malmö-Spiel „richtungsweisend“ An der Bedeutung der Partie ließ auch Co-Trainer Markus Hoffmann keinen Zweifel. Das Spiel des 1. FC Union Berlin an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim ... dpa

Union Trainer Urs Fischer im Stadion. Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Malmö -An der Bedeutung der Partie ließ auch Co-Trainer Markus Hoffmann keinen Zweifel. Das Spiel des 1. FC Union Berlin an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF sei „richtungsweisend: Wer hier punktet, ist mit dabei“, sagte er. Null Punkte holten die Köpenicker, die in der Fußball-Bundesliga überraschend weiter die Tabelle anführen, in den bisherigen zwei Partien in der Europa League. Die Ausbeute von Malmö: nicht besser.