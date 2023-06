Europa Spiele in Krakau: DOSB entsendet 287 Athleten

Frankfurt/Main -Der Deutsche Olympische Sportbund hat mit weiteren 80 Nominierungen das deutsche Team für die Europa Spiele vom 21. Juni bis 2. Juli in Krakau komplettiert.

Insgesamt werden 287 Athleten und Athletinnen entsandt, teilte der DOSB mit. Die Starter des Team D werden in 27 von 29 Sportarten antreten, darunter in den olympischen Sportarten wie Badminton, Breaking, Fechten, Judo, Moderner Fünfkampf, Triathlon oder Wasserspringen. Vertreten sind sie auch in nichtolympische Sportarten wie Beachhandball, Muaythai, Paddel oder Teqball.

Nach einer ersten Nominierungsrunde am 23. Mai wurden nun in einem zweiten Schritt die endgültigen Berufungen für die Sportarten 3x3 Basketball, 7er-Rugby, Beachhandball, Bogenschießen, Boxen, Kanu-Rennsport und Tischtennis vorgenommen und ein Athlet im Taekwondo nachnominiert.

Insgesamt werden rund 7000 Athleten in Krakau erwartet

Mit dabei sind unter anderen Deutschlands bester Tischtennisspieler Timo Boll sowie die Olympia-Dritte Michelle Kroppen und der mehrfache Weltmeister Florian Unruh (beide Bogenschießen). Die nichtolympische Sportart Beachhandball feiert ihre Premiere bei den European Games. Mitspielen werden die deutschen Frauen, die mit Europa- und Weltmeisterinnen sowie World-Games-Siegerinnen im Kader antreten.

Trotz Intervention des Deutschen Kanu-Verbandes hat der DOSB die Kajak-Spezialistin Jasmin Schornberg (KR Hamm) nicht nachträglich ins Aufgebot berufen. Grund für die Nicht-Nominierung sei, dass sie in den vergangenen sechs Monaten in keinem entsprechenden Testpool der Nationalen Anti-Doping-Agentur gewesen ist.

Bei den Europa Spielen geht es in 18 von 22 vertretenen olympischen Sportarten über Quotenplätze und Ranglistenpunkte um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. In zwölf Disziplinen wird zudem um EM-Titel gekämpft. Insgesamt werden rund 7000 Athleten in Krakau und weiteren Städten erwartet. Die Leichtathleten tragen ihre Team-EM ebenfalls unter dem Dach der Europa Spiele in Chórzow aus. Die Nominierung dafür liegt beim Deutschen Leichtathletik-Verband.