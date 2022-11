Europameisterin Scott gewinnt britisches Dschungelcamp Die englische Fußball-Europameisterin Jill Scott ist zur britischen Dschungelkönigin gekrönt worden. Die 35-Jährige gewann die TV-Show „I'm A Celebrity... Ge... dpa

ARCHIV - Jill Scott (l) feiert mit der Ellen White ein Tor das englische Nationalteam der Frauen. Francisco Seco/AP/dpa

London -Die englische Fußball-Europameisterin Jill Scott ist zur britischen Dschungelkönigin gekrönt worden. Die 35-Jährige gewann die TV-Show „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!“.